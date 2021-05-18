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Общество

День рождения динозавра отметят в Великих Луках на выходных

20.05.2021 15:30|ПсковКомментариев: 0

День рождения «живого динозавра» отметят в предстоящие выходные, 22 и 23 мая, в Великих Луках. Об этом сообщается в группе «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: группа «Луки Парк» в социальной сети «ВКонтакте»

Праздник начнется 22 мая, в субботу.

  • с 12:00 до 13:00 пройдут уроки по росписи пряников. Записаться можно по телефону 8-911-390-18-18
  • с 13:00 до 13:40 в гости к великолучанам на прогулку придет динозавр и его друг крокодил
  • с 13:00 до 15:00 проведут урок рисования песком
  • с 15:00 до 16:00 запланирован урок лепки динозавров любых видов
  • с 16:00 до 16:40 гости парка смогут сфотографироваться с «живым динозавром»

23 мая, в воскресенье при хорошей погоде с 12:00 до 13:00 состоится шоу дрессированных собак «Мой верный друг», с 12:00 до 15:00 также проведут урок рисования песком.

Каждый день с 12:00 до 17:00 будет работать аквагрим.

Пока идет подготовка к празднику, великолучанам предлагают выбрать имя для именинника. В голосовании участвуют имена «Лукоша», «Дино», «Маврик», «Паркозавр» и «Великоша». На данный момент с результатом 422 голоса лидирует первый вариант.

Теги: #великие луки #праздник #динозавры
Источник: Псковская Лента Новостей
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