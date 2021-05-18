Общество

Ушел из жизни бывший замглавы администрации Псковской области Анатолий Нестеров

Сегодня, 20 мая, на 83-м году ушел из жизни Анатолий Нестеров - бывший заместитель главы администрации Псковской области, начальник областного управления сельского хозяйства, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в комитете по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области.

Анатолий Васильевич Нестеров родился в деревне Деревеньки Опочецкого района. В 1965 году окончил Рязанский сельскохозяйственный институт, получил специальность «инженер - механик». Затем работал главным инженером совхоза «Великолукский» Новосокольнического района, старшим прорабом Великолукской МК-60, главным инженером Новосокольнического РО «Сельхозтехника». С 1992 по 1997 годы работал в администрации Псковской области: заместителем главы администрации Псковской области - начальником управления сельского хозяйства Псковской области.

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За годы трудовой деятельности в отрасли сельского хозяйства при непосредственном участии Анатолия Нестерова сельское хозяйство региона стабильно развивалось и выполняло целевые показатели. Благодаря своему опыту, знаниям и целеустремленности, Анатолий Васильевич пользовался у коллег, сельскохозяйственных предприятий Псковской области заслуженным авторитетом и уважением.

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Коллектив комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Псковской области выражает искренние соболезнования родным и близким, всем, кто знал Анатолия Васильевича.



Отпевание состоится 22 мая в 11.00 в церкви Богоявления Господня, ул. Герцена, 7.