Общество

В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом

В Русской православной церкви попытались развеять опасения тех, кто отказывается от вакцинации, считая ее греховным деянием, однако оставили за каждым человеком право выбора, прививаться от коронавируса или нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка – его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин», - говорится в итоговом документе прошедшего в Сретенской академии круглого стола, посвященного этой теме.

В мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели, православные активисты.

Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества.

В церковном сообществе смущение вызывает то, что при создании отдельных вакцин, в том числе некоторых из вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, были использованы клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта, пусть даже совершенного полвека тому назад и более, отмечается в итоговом документе. В этой связи участники круглого стола призвали фармацевтов изыскивать возможность применения технологий, исключающих использование упомянутых клеточных культур.

В то же время, считают участники мероприятия, «в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура».

В заключение участники круглого стола призвали уважать позицию как тех людей, которые считают возможным применение для себя или своих детей вакцин, изготовленных с использованием эмбриональной человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается от такового применения.