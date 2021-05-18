Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лицей Ростелекома
конкурс - застройка Четырех углов
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
БОПЭТ цифры и факты
За покупками с экосумкой
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Для чего это нужно и где установить?
Модно и практично
50 лет в сельском хозяйстве
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 18.05.2021 14:505 Псковская Лента Новостей проведет голосование за кандидатов на звание почетного гражданина города 20.05.2021 23:041 В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом 20.05.2021 22:341 Продукция пивоварни Игоря Савицкого выиграла 9 золотых медалей на фестивале в Сочи 20.05.2021 20:210 Трансляция первого дня марафона «Новое Знание» набрала более 5 миллионов просмотров 20.05.2021 19:440 Некоммерческие организации Псковской области призывают сдать отчетность до 15 июля 20.05.2021 19:391 Ушел из жизни бывший замглавы администрации Псковской области Анатолий Нестеров
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:301 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 19.05.2021 13:5325 В областном комитете по образованию сменился председатель 17.05.2021 23:190 Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 19.05.2021 14:161 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом

20.05.2021 23:04|ПсковКомментариев: 1

В Русской православной церкви попытались развеять опасения тех, кто отказывается от вакцинации, считая ее греховным деянием, однако оставили за каждым человеком право выбора, прививаться от коронавируса или нет. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Ошибочным является представление, что принципиальный отказ от вакцинации как таковой может быть обусловлен православным вероучением. Выбор в пользу вакцинации или отказа от нее является индивидуальным решением каждого человека (в отношении ребенка – его родителей или законных представителей), принимаемым на основе личных убеждений, знаний, жизненного опыта, а также с учетом информации, полученной от медицинских работников, научного сообщества и разработчиков вакцин», - говорится в итоговом документе прошедшего в Сретенской академии круглого стола, посвященного этой теме.

В мероприятии приняли участие архиереи и священнослужители РПЦ, ученые, врачи, общественные деятели, православные активисты.

Участники круглого стола считают недопустимым и греховным распространение ложных учений, отождествляющих вакцинацию с «принятием печати антихриста», равно как и конспирологических утверждений о якобы производимом посредством вакцинации тайном чипировании человечества.

В церковном сообществе смущение вызывает то, что при создании отдельных вакцин, в том числе некоторых из вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, были использованы клеточные культуры, выращенные из эмбриональных человеческих клеток, полученных вследствие аборта, пусть даже совершенного полвека тому назад и более, отмечается в итоговом документе. В этой связи участники круглого стола призвали фармацевтов изыскивать возможность применения технологий, исключающих использование упомянутых клеточных культур.

В то же время, считают участники мероприятия, «в случае отсутствия доступной альтернативы, имея в виду угрозу для здоровья и жизни людей от коронавирусной инфекции COVID-19, православный человек, использующий вакцину от этой болезни, созданную или тестированную с применением эмбриональной человеческой клеточной культуры, не сопричастен греху аборта, в результате которого была создана эта клеточная культура».

В заключение участники круглого стола призвали уважать позицию как тех людей, которые считают возможным применение для себя или своих детей вакцин, изготовленных с использованием эмбриональной человеческой клеточной культуры, так и тех, кто отказывается от такового применения.

Теги: #РПЦ #вакцинация
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 253 человека
20.05.2021, 23:120 ДТП в Пустошкинском районе обошлось без пострадавших 20.05.2021, 23:041 В РПЦ призвали не считать вакцинацию грехом 20.05.2021, 22:570 Автомобиль перевернулся на трассе в Пустошкинском районе 20.05.2021, 22:490 Более 2500 псковских школьников поучаствовали в олимпиаде по финансовой грамотности
20.05.2021, 22:341 Продукция пивоварни Игоря Савицкого выиграла 9 золотых медалей на фестивале в Сочи 20.05.2021, 22:220 В «Калечину-малечину» и в «Чижа» играли работники культурно-досуговых учреждений в «Пушкинской деревне» 20.05.2021, 22:070 В лесу нашли драгоценности на 160 миллионов рублей 20.05.2021, 21:250 «Тканые одежды» представят в Псковской областной библиотеке
20.05.2021, 21:110 В Пустошке отремонтировали крышу дома на улице Октябрьской, 14 20.05.2021, 20:490 Звание «Город трудовой доблести» присвоено 12 городам РФ 20.05.2021, 20:320 Специальный показ фильма «Июльский дождь» пройдет в Пскове 20.05.2021, 20:210 Трансляция первого дня марафона «Новое Знание» набрала более 5 миллионов просмотров
20.05.2021, 20:140 Александр Братчиков: Сроки реконструкции «Октября» срывать нельзя 20.05.2021, 19:510 Юные футболисты ФК «Псков» дебютируют в ЮФЛ 20.05.2021, 19:440 Некоммерческие организации Псковской области призывают сдать отчетность до 15 июля 20.05.2021, 19:391 Ушел из жизни бывший замглавы администрации Псковской области Анатолий Нестеров
20.05.2021, 19:301 Анна Кузыченко: Родительское признание поможет нам повысить престиж педагога 20.05.2021, 19:206 Баки для сортировки отходов начинают устанавливать в Пскове 20.05.2021, 19:060 Мост через реку Уза в Порховском районе разрушен из-за ливней 20.05.2021, 18:550 Схема движения автобусов изменится на выходных в связи с закрытием Советского моста
20.05.2021, 18:480 Названы специальные гости финалов великолукских конкурсов красоты 20.05.2021, 18:340 Псковских школьников приглашают на бесплатные занятия по искусственному интеллекту 20.05.2021, 18:220 Конкурс социального искусства «Через грани» стартует в Псковской областной библиотеке 20.05.2021, 18:101 В Псковском районе приступили к севу кукурузы
20.05.2021, 18:060 Магазин инструментов открылся в псковском «Максимусе» 20.05.2021, 17:587 Путин о желающих откусить часть России: Мы им выбьем зубы 20.05.2021, 17:511 Дело Гавунаса в суде 20.05.2021, 17:450 Горожане проявили хорошую активность в конкурсе «Чистый Псков»
20.05.2021, 17:400 Стадион у 17-й школы города Пскова сдадут в эксплуатацию в течение лета 20.05.2021, 17:340 На книжную ярмарку приглашает псковичей храм Александра Невского 20.05.2021, 17:320 О газификации и строительстве экотехнопарка говорили коммунисты на встрече с главой региона 20.05.2021, 17:230 В Гдове наградили сотрудников вневедомственной охраны за помощь в ликвидации пожаров
20.05.2021, 17:133 Родившая в такси печерянка: Водителя сделаем крестным 20.05.2021, 17:120 Наталья Тудакова о климате в областном Собрании и парламентском часе 20.05.2021, 17:030 Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь 20.05.2021, 16:525 Над снижением скоростного режима в городах работает ГИБДД Псковской области
20.05.2021, 16:440 ДомКлик запустил видеоконсультации со специалистами по ипотеке 20.05.2021, 16:305 Почти 13 тонн фруктов уничтожили в Себеже 20.05.2021, 16:210 Наталья Тудакова о парламентских часах: В дискуссии рождается истина 20.05.2021, 16:160 Партнеры конкурса «Чистый Псков» оценили новый формат проведения субботников
20.05.2021, 16:090 Вопросы здравоохранения обсудила руководитель фракции «Справедливая Россия» на встрече с губернатором 20.05.2021, 16:006 Владимир Путин заявил, что Россия все чаще сталкивается с попытками оболгать историю 20.05.2021, 15:500 Следователи помогли студентке получить жилье в Пскове 20.05.2021, 15:450 Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу
20.05.2021, 15:375 Уточнен порядок проведения выпускных мероприятий в псковских школах и детских садах 20.05.2021, 15:341 Традиционные мероприятия на поляне Михайловского в Дни пушкинской поэзии отменены 20.05.2021, 15:313 Лжесотрудник банка украл у псковички 800 тысяч рублей 20.05.2021, 15:301 День рождения динозавра отметят в Великих Луках на выходных
20.05.2021, 15:242 В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования 20.05.2021, 15:190 Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов 20.05.2021, 15:134 Воробьев посоветовал Баеву работать, а не устраивать показательные выступления 20.05.2021, 15:100 Наталья Тудакова назвала «умеренным океаническим» климат в областном Собрании
20.05.2021, 15:060 О лесных пожарах и уборке улиц спросили у губернатора депутаты фракции ЛДПР 20.05.2021, 14:530 В России могут начать доставлять вино по почте 20.05.2021, 14:450 Возможность увеличения нормативов на содержание дорог обсудили единороссы с губернатором 20.05.2021, 14:390 Великолукскую спортшколу обеспечили хоккейным оборудованием
20.05.2021, 14:340 Хозяйственные горожане украли ограждение контейнерной площадки на Запсковье 20.05.2021, 14:311 Фотофакт: Недоступные туалеты 20.05.2021, 14:160 Фильмы номинанта на премию «Ника» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено» 20.05.2021, 14:100 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 21 мая
20.05.2021, 14:002 В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» начали продавать уникальные сыры 20.05.2021, 13:572 Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» всегда будет против антинародных законов 20.05.2021, 13:470 Семейную номинацию предложили учредить партнеры конкурса «Чистый Псков» 20.05.2021, 13:381 «Субару» вылетел с дороги в Пскове у моста 50-летия Октября
20.05.2021, 13:230 Школьники помогли «Экопрому» в уборке на Четырех углах 20.05.2021, 13:170 Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки 20.05.2021, 13:101 «Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей 20.05.2021, 13:037 Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев
20.05.2021, 12:560 Локальные подтопления возможны в Псковской области из-за сильных дождей 20.05.2021, 12:501 Работу энергетиков в Порховском районе сравнили с экстремальным ралли 20.05.2021, 12:400 Псковичи собираются на Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом!» 20.05.2021, 12:390 В Пскове после апрельских субботников вывезли около 750 кубометров мусора
20.05.2021, 12:350 Бэби-спектакль «Год Жирафа» покажет псковский театр 22 мая 20.05.2021, 12:301 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 20.05.2021, 12:231 Еще пять человек скончались из-за COVID-19 в Псковской области 20.05.2021, 12:210 Администрация продолжит проводить конкурс-субботник «Чистый Псков»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.