Общество

Трансляция первого дня марафона «Новое Знание» набрала более 5 миллионов просмотров

Более 5 миллионов просмотров набрали в первый день онлайн-трансляции марафона «Новое Знание». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу организаторов мероприятия.

В день открытия марафона перед его участниками выступили, в частности, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, вице-спикер Госдумы Петр Толстой, телеведущие Владимир Соловьев и Владимир Познер, президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, директор по стратегическому маркетингу «Яндекса» Андрей Себрант, кинорежиссер и продюсер Тимур Бекмамбетов, блогер Илья Варламов и дизайнер Артемий Лебедев.

Трехдневный марафон «Новое Знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии. В программе мероприятия запланировано более 100 дискуссий, лекций, интервью, открытых уроков и мастер-классов.

В числе зарегистрированных участников марафона свыше 3 тысяч человек.

26 марта на заседании наблюдательного совета АНО «Россия - страна возможностей» с участием президента России Владимира Путина победитель конкурса «Лидеры России. Политика» Максим Древаль предложил идею создания современной и технологичной платформы знаний, которая бы опиралась на уникальный просветительский опыт и традиции, имевшиеся в Советском Союзе.

В качестве примера такой деятельности было приведено общество «Знание». Глава государства поддержал эту идею, 21 апреля в послании Федеральному Собранию он заявил о назревшей актуальности перезапуска общества «Знание» на современной цифровой платформе. Марафон станет отправной точкой для новых форматов работы общества «Знание» как современной высокотехнологичной платформы федерального охвата.