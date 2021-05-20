Общество

В Псковстате рассказали, как жители области ищут работу

6,7 месяца составило среднее время поиска работы в Псковской области в I квартале 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковстата со ссылкой на сведения, полученные от респондентов, из способов поиска работы обращение к друзьям, родственникам, знакомым использовали 82,5% безработных, обращение в СМИ, Интернет – 63%, в органы службы занятости населения – 23,9%.

По итогам выборочных исследований в среднем за указанный период в регионе не имели занятия, но активно его искали и готовы были приступить к работе в течение недели (в соответствии с методологией Международной организации труда они классифицируются как безработные) 18,9 тыс. человек. По сравнению с I кварталом 2020 года численность безработных увеличилась на 1,9 тыс. человек или на 11,4%.

Средний возраст безработного в среднем составил 38 лет. Из общего числа безработных 67,7% имеют опыт работы, высшее образование – 26,4%.

Уровень общей безработицы в среднем за I квартал этого года составил 6,6% (в I квартале 2020 года – 5,8%). По возрастным группам наиболее высокий уровень безработицы сложился в возрасте 20-24 лет (11,8%).

Работодатели региона (без учета субъектов малого предпринимательства) по состоянию на конец I квартала 2021 года были готовы предложить более 6 тысяч рабочих мест, что на 28,1% больше, чем на конец I квартала 2020 года.