Общество

Россияне стали реже менять имена

За прошедший год в России было зарегистрировано на 9 тысяч меньше записей актов о смене имени, фамилии или отчества в сравнении с 2019 годом. Об этом сообщает RT со ссылкой на сообщение Министерства юстиции.

В 2020 году было зарегистрировано 82 416 записей актов, а в 2109 - 91 133 записи. В 2018 году те же показатели составляли 87 574 акта. В приведенной статистике собраны случаи смены как фамилии и отчества, так и смены тех же наименований по отдельности.

Уточняется, что за I квартал текущего года на данный момент на территории РФ было сделано 25 654 записи соответствующих актов. В ведомстве уточнили, что смену имени, фамилии или отчества осуществляют не только граждане России, но и в том числе представители других государств.

Юрист-международник Валерий Ванин отметил, что подобная тенденция может быть связана с пандемией коронавируса. По его словам, в этот непростой период перед россиянами встали более значительные задачи, в частности изменение образа жизни и рынка труда, вследствие чего проблемы смены фамилии отходят на второй план.