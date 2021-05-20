Лучшее звено газодымозащитной службы определили в псковском МЧС

20 мая в Пскове прошел смотр-конкурс среди подразделений государственной противопожарной службы Псковской области, по итогам которого самая сильная команда получила звание «Лучшее звено газодымозащитной службы».
В конкурсе участвовали команды от 1 и 2 пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, ГКУ Псковской области «Управление ОД в ЧС» и ФКУ «36 пожарная часть федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы» по Псковской области (договорная) - всего шесть команд. В состав каждой команды входило по три бойца и один представитель команды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Звену газодымозащитной службы предстояло пройти полосу препятствий, состоящую из нескольких элементов: стенка, бум, вскрытие дверного проема с помощью бензореза, преодоление «тоннеля», осуществление боевого развертывания, тушение условного возгорания, транспортировка пострадавшего. Все элементы выполнялись в полном обмундировании, с включенными дыхательными аппаратами.
На другом этапе пожарные должны были найти условного пострадавшего и эвакуировать его из здания. Для усложнения задачи маски аппаратов были заклеены непрозрачной лентой, что создавало условия практически нулевой видимости, как это и бывает на пожарах.
При прохождении всех этапов конкурса газодымозащитники работали с полной отдачей сил, помогая друг другу преодолевать сложные участки.
Команда-победитель определялась по наименьшей сумме времени, затраченной на выполнение упражнений. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом:
1 место, кубок и звание «Лучшее звено газодымозащитной службы» завоевала команда 3 пожарно-спасательной части 1 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области;
2 место заняла команда 1 ПСЧ 1 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области;
3 место - у сборной команды 2 отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области (г. Великие Луки).