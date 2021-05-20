Общество

Лучшее звено газодымозащитной службы определили в псковском МЧС

20 мая в Пскове прошел смотр-конкурс среди подразделений государственной противопожарной службы Псковской области, по итогам которого самая сильная команда получила звание «Лучшее звено газодымозащитной службы».

В конкурсе участвовали команды от 1 и 2 пожарно-спасательных отрядов ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Псковской области, ГКУ Псковской области «Управление ОД в ЧС» и ФКУ «36 пожарная часть федеральной противопожарной службы государственной противопожарной службы» по Псковской области (договорная) - всего шесть команд. В состав каждой команды входило по три бойца и один представитель команды, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Звену газодымозащитной службы предстояло пройти полосу препятствий, состоящую из нескольких элементов: стенка, бум, вскрытие дверного проема с помощью бензореза, преодоление «тоннеля», осуществление боевого развертывания, тушение условного возгорания, транспортировка пострадавшего. Все элементы выполнялись в полном обмундировании, с включенными дыхательными аппаратами.

На другом этапе пожарные должны были найти условного пострадавшего и эвакуировать его из здания. Для усложнения задачи маски аппаратов были заклеены непрозрачной лентой, что создавало условия практически нулевой видимости, как это и бывает на пожарах.

При прохождении всех этапов конкурса газодымозащитники работали с полной отдачей сил, помогая друг другу преодолевать сложные участки.

Команда-победитель определялась по наименьшей сумме времени, затраченной на выполнение упражнений. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом: