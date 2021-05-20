Общество

Около 90 псковских школьников участвуют в олимпиаде по финансовой безопасности

Около 90 старшеклассников Псковской области подали заявки на участие в международной олимпиаде по финансовой безопасности. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, олимпиада проходит с 17 по 21 мая.

Участники соревнуются в знаниях по нескольким направлениям в области финансовой безопасности и финансового мониторинга. Среди студентов определятся лучшие специалисты в сфере экономики, финансов и кредита, экономической безопасности, юриспруденции, информационной безопасности, международных отношений. Среди школьников выберут знатоков математики и информатики (IT, программирование, искусственный интеллект), обществознания и права и экономики.

Победители отборочного этапа примут участие в финале, который состоится 3-9 октября в Сочи.

Перед Олимпиадой для учащихся 8-10 классов прошли всероссийские тематические уроки «Финансовая безопасность». Учителя Псковской области провели 447 таких уроков для 6 495 человек.

Олимпиада проводится по инициативе Федеральной службы по финансовому мониторингу РФ для создания единого образовательного пространства в СНГ в сфере финансовой безопасности, повышения информационной, финансовой и правовой грамотности детей и молодежи, содействия их профессиональной ориентации, развития научных знаний. Организаторами мероприятия выступают Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, образовательный фонд «Талант и успех»,19 ведущих университетов России и 18 университетов Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.