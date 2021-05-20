Общество

В Псковской области мошенники нашли новый повод для обмана

Отделение Пенсионного фонда России по Псковской области призывает жителей Псковской области не верить мошенникам, которые обещают произвести августовскую выплату на детей уже в мае. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе учреждения.

Пенсионный фонд РФ готовится к выплатам 10 тысяч рублей всем школьникам России. Выплаты семьям с детьми, анонсированные президентом России Владимиров Путиным в ходе обращения к Федеральному собранию, будут начислены в августе 2021 года - в преддверии нового учебного года. «Однако "предприимчивые люди" уже активизировались и начали предлагать получать деньги незамедлительно», - рассказали в ПФР.

Мошенники создают фейковые сайты «Госуслуг» с похожим дизайном и просят ввести данные банковских карт, в том числе трехзначный код на обороте карты. Это открывает мошенникам доступ ко всем деньгам, хранящимся на карте.

Кроме того, людям отправляют электронные письма с текстом «кликни и получи выплату от президента» или же предлагают ввести данные и приложить скриншоты документов для быстрого получения денег. Это также дает возможность снять со счета имеющиеся накопления.

Отделение Пенсионного фонда РФ по Псковской области обращает внимание граждан, что Пенсионный фонд никогда не запрашивает CVC-код банковской карты и код из SMS и призывает не верить подобным рассылкам, не переходить по сомнительным ссылкам и не сообщать реквизиты банковской карты третьим лицам.

После подписания нормативных документов вся официальная информация о начале августовских выплат будет размещена на официальном сайте ПФР и портале «Госуслуги».