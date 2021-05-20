Общество

Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. Как сообщается в официальном телеграм-канале региона, общее число летальных случаев достигло 386.

На данный момент в регионе провели 374 663 исследования на новую инфекцию, в том числе 1832 теста сделали за прошедшие сутки. Подтвердились 37 400 случаев заражения COVID-19, за сутки - 38. За все время выздоровели 31 267 человек, из них 198 за сутки.

Статистика по муниципалитетам:

Псков – 13552

Великие Луки – 6261

Бежаницкий район - 346

Великолукский район – 830

Гдовский район – 555

Дедовичский район – 789

Дновский район - 312

Красногородский район – 221

Куньинский район – 334

Локнянский район - 252

Невельский район – 1441

Новоржевский район – 450

Новосокольнический район – 980

Опочецкий район – 917

Островский район – 1894

Палкинский район – 408

Печорский район – 723

Плюсский район – 586

Порховский район – 1154

Псковский район – 3110

Пустошкинский район – 340

Пушкиногорский район - 355

Пыталовский район – 368

Себежский район – 603

Стругокрасненский район – 373

Усвятский район – 200

Иногородние (с 30.12.2020) - 46.