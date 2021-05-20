Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области

Еще три человека скончались от коронавируса в Псковской области. Как сообщается в официальном телеграм-канале региона, общее число летальных случаев достигло 386.
На данный момент в регионе провели 374 663 исследования на новую инфекцию, в том числе 1832 теста сделали за прошедшие сутки. Подтвердились 37 400 случаев заражения COVID-19, за сутки - 38. За все время выздоровели 31 267 человек, из них 198 за сутки.
Статистика по муниципалитетам:
Псков – 13552
Великие Луки – 6261
Бежаницкий район - 346
Великолукский район – 830
Гдовский район – 555
Дедовичский район – 789
Дновский район - 312
Красногородский район – 221
Куньинский район – 334
Локнянский район - 252
Невельский район – 1441
Новоржевский район – 450
Новосокольнический район – 980
Опочецкий район – 917
Островский район – 1894
Палкинский район – 408
Печорский район – 723
Плюсский район – 586
Порховский район – 1154
Псковский район – 3110
Пустошкинский район – 340
Пушкиногорский район - 355
Пыталовский район – 368
Себежский район – 603
Стругокрасненский район – 373
Усвятский район – 200
Иногородние (с 30.12.2020) - 46.