Общество

Нарушения в сфере пожарной охраны выявили у железной дороги Забелье — Пустошка

Великолукская транспортная прокуратура выявила нарушения закона в сфере охраны лесов от пожаров в полосе отвода железной дороги направления Маево – Пустошка. Об этом сообщается в телеграм-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.



Установлено, что в местах прилегания полосы отвода железной дороги к лесным массивам на участке Забелье – Пустошка имеются неубранные порубочные остатки. На участке станции Маево нет противопожарной опашки или минерализованной полосы.



В связи с этим транспортная прокуратура внесла представление начальнику Новосокольнической дистанции пути филиала ОАО «РЖД». Устранение нарушений контролируется.