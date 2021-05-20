Общество

Псковские росгвардейцы днем и ночью повышают профнавыки в полевых условиях

В течение пяти дней сотрудники СОБР управления Росгвардии по Псковской области днем и ночью повышали профессиональные навыки и умения в рамках проведения комплексных занятий в полевых условиях. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе полевого выхода с личным составом отряда провели занятия по огневой, инженерной, топографической, медицинской подготовке. Спецназовцы отработали действия по обезвреживанию условных вооруженных преступников в условиях лесистой местности и при штурме здания.

По оценке командования отряда, личный состав с поставленными задачами справился успешно, проявил высокую слаженность и инициативу.