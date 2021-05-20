Общество

Псковская таможня отмечает 30-летний юбилей

Торжество, посвященное 30-летию создания Псковской таможни, состоялось в Большом концертном зале филармонии сегодня, 21 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

С поздравительным словом к собравшимся обратился первый заместитель начальника Северо-Западного таможенного управления генерал-лейтенант таможенной службы Сергей Березин.

«Вы являетесь как представителями современной таможни, так и продолжателями многовековых традиций таможенного дела на Псковской земле. Что значит Псковская таможня? Это надежный форпост на западных рубежах Российской Федерации. Это объединенная областная таможня с людьми и историей. Это ветераны, которые создали таможню и развивали ее. Это кузница кадров, в том числе и для Федерального таможенного управления. Это 1400 должностных лиц и сотрудников, каждый из которых вносит свой вклад в развитие Псковской таможни. Псковская таможня была, есть и будет, а вам предстоит писать ее летопись!»‎ - сказал Сергей Березин.

Начальник Псковской таможни генерал-майор таможенной службы Сергей Дьячков поблагодарил за честную и добросовестную службу всех сотрудников таможни и подчеркнул: «‎Псковская таможня вносит существенный вклад в развитие экономической безопасности нашей страны. Хочу выразить особые слова благодарности ветеранам таможенной службы, которые 30 лет назад создавали эту структуру».

О специфике Псковской области как пограничного региона напомнил сотрудникам таможни губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«‎Псковская область - один из двух регионов страны, который граничит с сразу с тремя государствами. Кроме того, у Псковской таможни богатая история, ведь еще 1000 лет назад Псков был крупным торговым пограничным городом. И, главное, один из первых реформаторов таможенного дела в России - Афанасий Ордин-Нащокин - родился на Псковской земле!».

По словам Михаила Ведерникова, за годы своего существования Псковская таможня неоднократно признавалась лучшей в стране.

«‎Даже в непростом прошлом году таможня перечислила в государственный бюджет 14 миллиардов рублей. Это демонстрирует значимость Псковской области для развития страны», - заметил губернатор.

«‎Мы, законодатели Псковской области, прекрасно понимаем вашу роль в развитии страны. От вас во многом зависит работа социальных учреждений - школ и больниц, а также борьба с коронавирусом. Я буду рад вручить награды лучшим из вас!» - отметил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Антонов.

В завершение торжественного мероприятия ветераны таможенной службы передали капсулу с посланием новому поколению сотрудников таможни. Открыть ее и прочитать письмо из прошлого таможенники будущего смогут в 2050 году.



«‎Дорогие потомки! Мы, как драгоценную эстафету, передаем вам свою веру в лучшее будущее, свои надежды и стремления. Мы убеждены, что вы будете самоотверженно отстаивать истинные человеческие ценности: любовь к своим родным и близким, трепетную заботу о своем родном крае, благородный труд на благо нашей Родины. Идите по жизни уверенно и прямо, так, чтобы и вы могли с гордостью сказать: "Я - сотрудник Псковской таможни!" Приумножайте наши достижения! Мы верим, что передаем эстафету времени в надежные руки!» - говорится в послании.



Завершился праздник музыкальным подарком от хора ветеранов таможенной службы и концертом гусельного ансамбля «‎Псков».



Лучшие сотрудники Псковской таможни в честь праздника получили награды за добросовестное исполнение должностных обязанностей, безупречную и эффективную службу, профессионализм и достигнутые высокие результаты в обеспечении экономической безопасности Российской Федерации, медали «‎Дмитрий Бибиков», «‎За усердие», «‎Отличник таможенной службы» и «‎Ветеран таможенной службы».



Напомним, Псковская таможня была образована 23 мая 1991 года приказом главного управления государственного таможенного контроля при Совете министров СССР. Сегодня протяженность внешней границы региона деятельности таможни составляет почти 884 километра. В структуру таможни входит 13 постов по границе с Латвией, Эстонией и Белоруссией.