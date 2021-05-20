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«Акценты» Донецкого: Обещание Путина, переименование «Октября» и Манижа в финале «Евровидения»

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска:

«Выбить зубы». Президент Путин сделал очередное геополитическое заявление.

«Октябрь», прощай. Псковичам предложили выбрать новое название для бывшего кинотеатра.

«Русская женщина». Манижа вышла в финал конкурса песни «Евровидение».

Начнем наш выпуск с геополитики. Нет, не с обострения военного конфликта между Израилем и ХАМАС. Евреи с арабами разберутся как-нибудь и без нас. А вот будет ли Россия и дальше «прирастать Сибирью», вопрос, судя по всему, актуальный. Вчера все информагентства страны дружно цитировали президента Путина, который пообещал «выбить зубы» тем, кто пытается «укусить» Россию. Свое громкое заявление ВВП сделал на онлайн-конференции Российского организационного комитета «Победа».

Поясню для непосвященных, что существует такой совещательный и консультативный орган при президенте, который занимается вопросами проведения единой государственной политики в области патриотического воспитания граждан. Так вот, на заседании этого комитета Путин и выдал очередной шот уже привычной нам крепкой риторики. Сначала президент напомнил о том, что некоторые политики Запада заявляют о несправедливости того, что Сибирь целиком принадлежит России. Кто и когда говорил такое, не уточнялось, важно, что Путин уверен в том, что от нас хотят откусить территорию. Ну, а дальше всё по классике, цитирую: «Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать, те, кто собираются это сделать, что мы зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться. Это очевидно».

Еще на том же онлайн-заседании Путин напомнил, что в последнее время Россия стала все чаще сталкиваться с попытками «промыть мозги» молодым россиянам, то есть оболгать и извратить историю Второй мировой войны и роль в ней Красной Армии. Еще одна цитата: «Причина одна — сдерживание России. Чем она сильнее, самостоятельнее, чем последовательнее она отстаивает свои национальные интересы, тем больше стремление со стороны ее ослабить, дискредитировать ценности».

То есть для российского президента посягательство на территорию и посягательство на историю – это одно и то же. Что, в принципе, верно, так и должно быть. Если провести фактчекинг, то мы вряд ли найдем в сети высказывания серьезных политиков Запада о том, что они хотят откусить Сибирь, кроме одной цитаты, приписываемой бывшему госсекретарю США, старушке Мадлен Олбрайт, цитирую: «Ни о какой мировой справедливости не может быть речи, пока такой территорией как Сибирь, владеет одна страна».

Фраза Олбрайт давно считается фейком из далекого уже 2005 года, но это ничего не значит, вернее, означает одно: если российские руководители ее постоянно цитируют, то это утверждение является реальным фактором внешней политики России. Поскольку история – это территория смыслов, то мифология здесь чрезвычайно важна и актуальна.

Слово «миф» мы можем понимать как синоним к слову «сказка», а вот сам по себе миф, когда ты находишься внутри него и в нем живешь, – это реальность, которая живее всех живых.

И именно мифология страны, ее символы и ценности, определяют политический вектор ее развития. Поэтому, повторюсь, все правильно сказал Путин: хотят откусить, хотят покуситься – на территорию и на историю. А мы не позволим, мы им - «по зубам». Всё предсказуемо и вполне по-путински.

От актуальной геополитики и истории - к местным темам. На неделе случилась в областной администрации одна знаковая кадровая перемена. Александр Седунов освобожден от должности председателя комитета по образованию Псковской области. Как у нас с некоторых пор принято, б этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте. Александр Седунов ушел с поста по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, уточнил глава региона.

Новым председателем комитета назначен некто Андрей Ермаков, ранее занимавший должность директора школы №1362 в Москве. Кандидатура прошла согласование у министра просвещения Сергея Кравцова. Резюме губернатора – цитирую: «Сфера образования Псковской области нуждается в активном и инициативном руководителе, который сумеет оперативно внедрить наиболее передовые практики в нашем регионе».

Здесь необходимо заметить, что об уходе Александра Седунова с должности председателя комитета в кулуарных «телегах» судачили давно, как минимум, с нового года, а то и раньше. Да и губернатор неоднократно высказывал публичные претензии к своему подчиненному. Судачить судачили, а Седунов продолжал исполнять свои обязанности, и, как мы знаем по другим примерам, допустим, с бывшим руководителем региональной культуры Жанной Малышевой, так могло продолжаться довольно долго. Все понимают, что руководитель «хромая утка» (так, напомню, в Америке принято называть уходящего президента), но эта «хромая утка» продолжает летать в тумане над нашим уютным болотцем и плавать в мутной воде (да позволю себе такую метафору).

И вот, наконец, настала ясность. К нам приехал молодой директор школы из столицы, для которого работа в Псковской области, очевидно, - большой шаг в профессиональной карьере. Некоторые по этому поводу удивляются, гадают относительно мотивов принятого решения и высказывают различные прогнозы — от обнадеживающих до весьма пессимистичных, что связано с необходимостью решения амбициозных задач в непростой ситуации, к тому же еще и в условиях непредсказуемости с распространением коронавируса. Однако предлагаю далеко вперед не забегать — посмотрим, как будет действовать новый руководитель, как будет справляться с возложенными на него обязанностями. Думаю, что о профессиональной компетентности и личных качествах Андрея Ермакова можно будет судить уже очень скоро. Тогда и сделаем выводы. Может, к нам пришел гений образовательного менеджмента, который толкнет систему образования региона далеко вперед и, как сформулировал губернатор, «внедрит передовые практики»?

Другая местная тема, о которой нельзя не упомянуть, - переименование бывшего кинотеатра «Октябрь». Все-таки знаковое место для Пскова, центр города, более полувековая история. У многих псковичей с «Октябрем» связаны самые теплые и романтические воспоминания. И вот теперь новый хозяин реконструируемого здания, Централизованная библиотечная система Пскова, предлагает горожанам придумать новое название для бывшего кинотеатра «Октябрь».

Дело в том, что в начале 2023 года в бывший кинотеатр переедет не только Псковская историко-краеведческая библиотека имени И. И. Василева, но там, согласно проекту, будет создан целый современный историко-культурный центр для жителей и гостей Пскова: коворкинг, игровая комната, студия звукозаписи, кинозал на 100 мест, торговые точки, смотровые площадки и так далее, и вот этому библиотечному и вместе с тем небиблиотечному, общекультурному, так сказать, пространству и надо дать новое название.

Цитирую информацию с сайта городской библиотечной сети: «Это будет самая большая в Псковской области библиотечная площадка для реализации самых смелых международных проектов. Осталось придумать, как ее назвать: "Дворец книги", "Книжкин дом", "библиотеатр "Октябрь"? Какое новое слово или словосочетание надо разместить на фасаде этого здания вместо всем привычных букв?» (Конец цитаты). Организаторы конкурса обещают автору названия, которое победит, награду, так что, псковичи, дерзайте.

И я завершаю темой, которую, опять же, нельзя не упомянуть. В мае у нас два главных международных телевизионных события – чемпионат мира по хоккею и конкурс «Евровидение», в этом году с российской стороны оскандалившийся участием певицы Манижи, которая вызвала резкое неприятие части российского общества. Дошло, между прочим, до заседания Совета Федерации и заявлений третьего человека в стране спикера Валентины Матвиенко, которая сказала о выступлении Манижи следующее: «Кони-люди какие-то! Бред! Я вообще не понимаю, о чем это?». И это, повторюсь, Матвиенко. Что уж говорить о политиках помельче, вроде Жириновского? Я понятно, сейчас шучу, но в том-то и фокус, что страсти разгорелись нешуточные и вполне себе политические.

Тем не менее, несмотря на все протесты публицистов и политиков, Манижа на конкурс в Роттердам поехала, и для тех, кто не следит за конкурсом, но слушает мою передачу, сообщаю: посрамила-таки своих многочисленных недоброжелателей, выйдя в финал. Завтра, 22 мая, она выступит в финальном концерте под номером пять со своей песней «Русская женщина». И это, возможно, первый такой прецедент, когда значительная часть общества продолжает Манижу хейтить всеми доступными способами в соцсетях или даже в эфирах, и не желать ей победы в конкурсе. Мол, она просто позорит Россию и образ русской женщины. Хабалка на сцене и песня – шит.

Это, согласитесь, что-то новое. Раньше консенсус был хотя бы на счет Евровидения, артист наш, и мы за него болеем, хоть Дима Билан, хоть Сергей Лазарев.

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А нынче – никакого консенсуса. Многие считают, что казус Манижи высветил настоящий уровень ксенофобии в стране. Я бы заметил: не без этого. Многие русские люди, как женщины, так и мужчины, действительно не желают идентифицировать себя с Манижей, однако замечу, что клип певицы в Ютубе набрал наибольшее число просмотров из всех 26 участников конкурса. Так что в чем-то, по-видимому, продюсеры Первого канала, который транслирует конкурс в России, оказались правы. Именно в такие фриковатые и хабалистые артистки и нравятся международной аудитории, а русские они или нерусские, а, допустим, англичане, вопрос другой. Мне так кажется, что слишком уж серьезно некоторые (а можно сказать, и многие) наши люди относятся к подобным фрик-шоу. Толерантней надо быть, терпимей. Все-таки 21 век на дворе. На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий