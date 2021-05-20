Общество

В школах Пскова начались последние звонки

Последние звонки начали «‎звенеть» в псковских школах 21 мая. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, сегодня торжественные мероприятия для выпускников состоялись в семи образовательных учреждениях города, в том числе в школе №2.

Со школой попрощались 28 учащихся. Директор учебного заведения Ольга Пальцева, обращаясь к выпускникам, призвала их собрать все силы и сконцентрироваться на подготовке к сдаче Единого государственного экзамена, который, по ее словам, станет их путевкой в дальнейшую жизнь.

«‎Мы с родителями и учителями верим в вас. Мы рады, что выпускаем в жизнь таких замечательных, красивых, воспитанных юношей и девушек. Экзамены - это не только знания, но и немножечко везения, поэтому хочется, чтобы вам повезло не только на экзаменах, но и в жизни. Счастливого вам пути», - сказала директор.

На мероприятие пришли 16 родителей выпускников. Все они или имеют антитела, или завершили 2 этапа вакцинации от коронавируса, или получили отрицательный ПЦР-тест и предоставили справки. Директор школы заметила, что таких родителей было большинство.

Так, мама одного из выпускников Надежда Дмитриева рассказала, что перед последним звонком она оперативно сделала бесплатный ПЦР-тест в псковской поликлинике. В ходе беседы с корреспондентом ПЛН женщина также рассказала, что ее сын выбрал военное направление, перед поступлением ему предстоит сдать ЕГЭ по математике, русскому языку и физике.

На праздник также пришел брат одной из выпускниц Артем Ковач. На входе в школу он предоставил справку о наличии антител. Сестра Артема сдает четыре экзамена: русский и английский языки, обществознание и литературу. Город и вуз для поступления девушка выберет на основе результатов экзаменов.