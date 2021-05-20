Общество

Псковский губернатор пожелал выпускникам верить в свои силы

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте поздравил выпускников региона с окончанием школы.

«Дорогие выпускники! Поздравляю вас с окончанием школы и началом нового жизненного этапа. Сегодня каждый из вас стоит на пороге перемен. Кто-то еще в поисках своего жизненного призвания, кто-то готовится сделать первый шаг навстречу своей мечте, а третьи уже идут по выбранному пути и добились первых побед», - сказал губернатор.

Михаил Ведерников отметил, что каждому выпускнику в скором будущем предстоит найти себя во взрослой жизни. «Это не всегда просто. Современный мир выдвигает очень много высоких требований ко всем, кто стремится добиться успеха. Но есть одно важное правило: если вы готовы напряженно трудиться, постоянно развиваться, то всегда будете востребованы», - подчеркнул он.

«Помните, какой бы жизненный путь вы не выбрали, ваши будущие достижения напрямую зависят от приложенных сегодня усилий. Дерзайте, пробивайтесь, верьте в свои силы. Мы со своей стороны всегда будем оказывать вам максимальное содействие. От всей души желаю вам успехов, счастья и удачи. В добрый час и в добрый путь!» - заключил глава региона.