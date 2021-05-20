Общество

Знаковые события сферы образования в пандемию обсудили на совещании губернатора

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с председателем региональной организации профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации Натальей Горбачевой 21 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Наталья Горбачева отметила, что уже второй год система образования в регионе работает в особом режиме. Она поблагодарила главу региона за то, что все важные и необходимые для отрасли решения принимаются с обязательным участием профсоюзов. Председатель областной организации также обозначила, что, несмотря на сложности эпидемиологической обстановки, сфера образования в прошлом году отмечена новыми знаковыми событиями. Так, первые десять педагогических работников региона удостоены звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области». Кроме того, по инициативе Михаила Ведерникова в области состоялся конкурс молодых педагогов «Профессиональный старт».

«Подобные мероприятия способствуют поднятию престижа профессии учителя. Заслуженные и начинающие педагоги получили весомую поддержку от региона», — отметила Наталья Горбачева.

Председатель региональной организации профсоюза работников народного образования и науки также выразила благодарность губернатору за содействие, оказанное педагогическому сообществу в разгар пандемии. Благодаря активному взаимодействию администрации области и федерального центра Псковская область вошла в число трех регионов России, где педагоги получили поддержку для проведения занятий в дистанционном формате.

«Все заслуги — результат нашей совместной деятельности. Мы занимались теми вопросами, которые важны, актуальны и востребованы у наших учителей. Все решения принимались в согласовании с профессиональным сообществом региона», — сказал губернатор.

Михаил Ведерников также поздравил Наталью Горбачеву с включением в состав Общественной палаты Псковской области. «Уверен, с вашей активностью, вовлеченностью, принципиальным подходом вы много полезного для региона сделаете на этой площадке», — заключил глава региона.