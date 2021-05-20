Общество

Власти окажут поддержку для восстановления наиболее пострадавших от непогоды объектов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел рабочую встречу с вице-губернатором Василием Осиповым 21 мая. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, ее темой стал вопрос устранения последствий непогоды - сильного ветра и гроз, которые обрушились ранее на муниципалитеты региона.

«Очередной удар стихии задел ряд муниципальных образований Псковской области: значительные отключения электроэнергии были в 9 муниципалитетах, в 16 районах - зафиксирован вал деревьев на местные, региональные, федеральные трассы. Я поручал вам этим вопросом заняться, взять на контроль. Доложите, как организована работа», - обратился к вице-губернатору Михаил Ведерников и добавил, что особое внимание должно быть уделено отработке жалоб от населения.

Василий Осипов начал свой доклад с того, что после прохождения грозового фронта над территорией 16 районов Псковской области зафиксировали падение порядка 150 деревьев, повреждены кровли 11 жилых домов, а также двух социальных объектов - школ в Псковском и Порховском районах.

«Были зафиксированы массовые отключения электроэнергии. Максимальное их число было отмечено 19 мая, когда были обесточены 244 населенных пункта, остались без света более 5 тысяч жителей», - проинформировал вице-губернатор.

Уже 18 мая Псковский филиал «Россети Северо-Запад», по словам Василия Осипова, перешел в режим повышенной готовности, а утром 19 мая - на особый режим работы. Восстановление электроэнергии осуществляли более 100 бригад, были задействованы порядка 110 единиц техники, более 360 специалистов. Дополнительно привлекались бригады из Карелии, подрядные организации.

Василий Осипов проинформировал, что все главы муниципалитетов после завершения восстановления основных линий электропередач отметили оперативную работу энергетиков. Михаил Ведерников подчеркнул, что проведение тренировочных учений пошло на пользу специалистам.

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Основные линии электропередач, доложил Василий Осипов, восстановили 20 мая, особый режим работы энергетиков отменен. Специалисты продолжают устранять повреждения на воздушных линиях электропередач мощностью 0,4 кВ.

Глава региона задал вопрос и о причиненном непогодой ущербе. Вице-губернатор доложил, что из 13 случаев повреждения зданий десять главы районов ликвидировали собственными силами. Для восстановления еще трех объектов необходима дополнительная поддержка.

«У школы в деревне Верхний Мост Порховского района повреждена стропильная система и кровельное покрытие. Сейчас поврежденное пространство затянуто пленкой», - отметил Василий Осипов и добавил, что объект уже осмотрели специалисты регионального управления капитального строительства. Также поддержка необходима для восстановления крыш двух многоквартирных жилых домов.

«Подготовьте распоряжение о выделении средств, чтобы в кратчайшие сроки привести кровли в порядок. Давайте сделаем это сегодня, потому что погода остается нестабильной. Важно, чтобы жители получили нормальную крышу над головой», — отметил глава региона и добавил, что восстановление необходимо проводить таким образом, чтобы кровли были более устойчивыми к ударам стихии.

Губернатор также поинтересовался, когда будет полностью завершено восстановление электроснабжения. Василий Осипов отметил, что закончить работы планируется к выходным. Готовность к этому обозначили энергетики, задача поставлена и перед руководством районов. Взаимодействие с главами муниципалитетов обеспечат в ручном режиме с постоянным предоставлением докладов до завершения восстановительных работ.

«Отрабатывайте. Обязательно подключите и глав сельских поселений. Если будет необходимо, то и МЧС можно привлекать, но по линиям 0,4 кВ специфические работы. Так, как я понимаю, все завалы разобраны, основные линии восстановлены», — отметил губернатор. Дополнительно глава региона, основываясь на прогнозе погоды на ближайшую перспективу, поручил организовать информационную кампанию для населения, чтобы жители региона знали о предстоящих ударах стихии и могли предпринять соответствующие меры.