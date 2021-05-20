Общество

Псковский Центр СПИД возглавила Елена Карзанова

Новый и.о. главврача Центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Карзанова сегодня, 21 мая, приступила к исполнению обязанностей. Об этом сообщает официальный телеграм-канал Псковской области.

Елена Карзанова – врач-инфекционист с большим опытом работы, является главным внештатным инфекционистом Псковской области. До нового назначения она была заведующей детским корпусом Псковской областной инфекционной больницы.

Ранее Центр СПИД возглавляла Ираида Сивачева. 30 апреля текущего года сообщалось, что она уходит на заслуженный отдых. Губернатор Михаил Ведерников вручил ей медаль «За заслуги перед Псковской областью» в знак высокой оценки ее труда.