Общество

Семинар в рамках проекта «Эстафета поколений» прошел в Пскове

В рамках всероссийского проекта «Эстафета поколений» состоялся семинар в проектном офисе «Команда 2018». Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, гостями встречи стали руководители и представители ветеранских организаций Псковской области. Открыли мероприятие руководитель всероссийского проекта «Эстафета поколений» Александра Ванюкова и координатор проекта, первый заместитель секретаря ОП РФ, Герой России Вячеслав Бочаров.

Далее с докладом по теме «Современная молодежь как целевая аудитория в социальном проектировании» выступил кандидат политических наук, доцент ИГСУ РАНХиГС, эксперт ФАДМ «Росмолодежь» Артак Айвазян.

Вместе с руководителем отдела образования проекта «КиберМосква» Ильей Вариным участники встречи обсудили вопросы информационного сопровождения деятельности ветеранских организаций.

Отметим, что в рамках проекта ветераны-наставники проходят образовательные программы, обмениваются опытом работы в сфере наставничества и патриотического воспитания детей, подростков и молодежи, пополняют знания об эффективной социальной и просветительской работе с молодежью.

Всероссийский проект «Эстафета поколений» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов.