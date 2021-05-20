Общество

Неделя безопасности дорожного движения проходит в Псковской области

По инициативе Организации Объединенных Наций во всем мире проводится Шестая глобальная неделя безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В этом году тема Недели - снижение скоростного режима в населенных пунктах в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, с целью привлечения внимания общественности к уязвимому положению пешеходов как участников дорожного движения и принятие мер по повышению их безопасности.

В регионе сотрудники областного ГИБДД совместно с представителями Общественного совета при УМВД России по Псковской области и волонтерами «Молодежки ОНФ» провели акцию под девизом «Снижаем скорость – сохраняем жизнь». Место для акции выбрано неслучайно – один из нерегулируемых пешеходных переходов города. Полицейские напомнили автолюбителям о прямой взаимосвязи соблюдения скоростного режима с сокращением происшествий на дорогах. Активисты, в свою очередь, вручили листовки и наклейки для привлечения внимания к соблюдению правил дорожного движения и скорости в населенных пунктах.

Информацию о мероприятиях, посвященных Шестой Глобальной неделе безопасности дорожного движения в России, можно найти в социальных сетях под общим хештегом #ДорогиДляЖизни.