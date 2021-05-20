Общество

Столетие Героя Советского Союза Алексея Петрова отметили в Псковской области

В пятницу, 21 мая, исполнилось 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза, уроженца Псковской губернии Алексея Петрова.

Он родился 21 мая 1921 года в деревне Филатова Гора Псковского уезда в семье крестьянина. В годы войны командовал взводом 486-го стрелкового полка 177-й стрелковой дивизии 23-й армии. Отличился при проведении Выборгской операции на Карельском перешейке летом 1944 года. В июне 1944 года под сильным огнем противника во главе взвода переправился через реку Салменкайта. Взвод захватил дот и уничтожил его гарнизон. Закрепившись в доте и прикрывая переправу батальона, отбил 4 контратаки врага. В критический момент вызвал огонь артиллерии на себя. Плацдарм был удержан. Звание Героя Советского Союза Алексею Ивановичу Петрову было присвоено 24 марта 1945 года.

После войны продолжал службу в армии. С 1976 года — полковник в запасе. Жил в Москве. Приезжал в Псков на празднование 1100-летия города в июле 2003 года и 60-летия освобождения Псковской области в июле 2004 года.

Умер 23 апреля 2015 года. Похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе обкома КПРФ, в день 100-летия со дня рождения Алексея Петрова региональное отделение движения «Русский Лад» и обком КПРФ организовали вечер памяти Героя. Мероприятие прошло в Псковском районном центре культуры в деревне Неелово.