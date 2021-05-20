Общество

Вера Емельянова провела совещание с муниципалитетами по организации в образовательных учреждениях выпускных

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в пятницу, 21 мая, по поручению главы региона провела оперативное совещание с руководителями районов по вопросу организации в образовательных учреждениях итоговых праздничных мероприятий. В обсуждении приняли участие и. о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков, председатель регионального Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко и руководство подведомственных им учреждений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, основной акцент был сделан на вопросах соблюдения противовирусной безопасности во время выпускных в детских садах и школах. Вера Емельянова напомнила, что руководством региона принято решение разрешить родителям присутствовать на праздничных мероприятиях, но с четким соблюдением ряда требований, которые разработаны региональным Роспотребнадзором. Основное из них — прохождение тестирования. По решению губернатора для родителей исследования бесплатные.

«Сегодня 4,5 тыс детей участвуют в мероприятиях, приуроченных к завершению учебных занятий. От граждан поступает множество обращений. Это диктует необходимость более четко организовать взаимодействие между органами образования и здравоохранения. Тем более все возможности и инструменты для этого у нас имеются», — отметила Вера Емельянова и призвала глав муниципалитетов к мониторингу ситуации и в случае необходимости к активному участию в каждом отдельном случае.

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко отметила, что в настоящее время для работников медицинских организаций разработан алгоритм проведения всего комплекса тестирования от забора биоматериала до предоставления ответа гражданам. Особый акцент сделан на оперативность работы.

Вице-губернатор также поручила Главам районов организовать разъяснительную работу с родителями о важности и необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность праздничных мероприятий.

В ходе совещания руководители ряда муниципальных образований доложили о том, что первые праздничные мероприятия прошли в штатном режиме.

Напомним, в этом году из детских садов выпускаются более 6 тыс дошколят. 9-й и 11-й класс оканчивают еще более 8,7 тыс учащихся. Согласно приказу областного Комитета по образованию, составленного в соответствии с рекомендациями территориального управления Роспотребнадзора, допуск на праздник родителям открыт после получения отрицательного теста на коронавирус (сроком не более 3-х дней), либо при предъявлении справки о завершении вакцинации или наличии антител.