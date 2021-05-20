Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
50 лет в сельском хозяйстве
Для чего это нужно и где установить?
БОПЭТ цифры и факты
конкурс - застройка Четырех углов
За покупками с экосумкой
Модно и практично
Лицей Ростелекома
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 20.05.2021 12:302 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 21.05.2021 23:270 В Псковской области дорожные полицейские в преддверии каникул встретились со школьниками 21.05.2021 23:200 Россиян предупредили о риске дефицита бензина 21.05.2021 21:501 Клещи оказались переносчиками двух новых вирусов в России 21.05.2021 20:490 Вера Емельянова провела совещание с муниципалитетами по организации в образовательных учреждениях выпускных 21.05.2021 20:410 Столетие Героя Советского Союза Алексея Петрова отметили в Псковской области
 
 
 
Самое популярное 20.05.2021 12:302 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 19.05.2021 13:5326 В областном комитете по образованию сменился председатель 19.05.2021 14:164 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение 20.05.2021 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым 20.05.2021 19:393 Ушел из жизни бывший замглавы администрации Псковской области Анатолий Нестеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Россиян предупредили о риске дефицита бензина

21.05.2021 23:20|ПсковКомментариев: 0

В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку. 

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — цитирует документ РИА Новости.

Как считают в РТС, отсутствие срочных мер по насыщению топливом внутреннего рынка может спровоцировать дефицит и дальнейший рост оптовых цен или появление «суррогатов для замещения недостающих объемов».

Как ранее сообщало агентство, союз предлагает ряд шагов в этом направлении, вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.
Биржевые цены на бензин марки Аи-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, Аи-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 304 человека
22.05.2021, 00:010 В Пскове на сутки закрывается для транспорта Троицкий мост 21.05.2021, 23:270 В Псковской области дорожные полицейские в преддверии каникул встретились со школьниками 21.05.2021, 23:200 Россиян предупредили о риске дефицита бензина 21.05.2021, 22:560 Латвия впервые обыграла Канаду в матче чемпионата мира по хоккею
21.05.2021, 22:140 Семьям погибших под Таганрогом выплатят по 1 млн рублей 21.05.2021, 21:501 Клещи оказались переносчиками двух новых вирусов в России 21.05.2021, 21:290 Псковский росгвардеец занял первое место в соревнованиях по служебному биатлону 21.05.2021, 21:050 Названы открывшие границы для привитых россиян страны
21.05.2021, 20:490 Вера Емельянова провела совещание с муниципалитетами по организации в образовательных учреждениях выпускных 21.05.2021, 20:410 Столетие Героя Советского Союза Алексея Петрова отметили в Псковской области 21.05.2021, 20:210 Псковский губернатор пожелал выпускникам верить в свои силы 21.05.2021, 19:553 Шойгу заявил о создании в России боевых роботов
21.05.2021, 19:460 Когда отремонтируют разрушенный из-за ливней мост через реку уза, рассказал Борис Елкин 21.05.2021, 19:350 Неделя безопасности дорожного движения проходит в Псковской области 21.05.2021, 19:080 Сборная России обыграла Чехию на старте чемпионата мира по хоккею 21.05.2021, 19:050 Семинар в рамках проекта «Эстафета поколений» прошел в Пскове
21.05.2021, 18:480 Дорогу Нестрино — Порхов приведут в порядок в рамках нацпроекта 21.05.2021, 18:430 Профилактической мероприятие «Дети и транспорт» начнется в Псковской области с 24 мая 21.05.2021, 18:312 Благодаря настойчивости граждан и содействию депутата в Лисьих Горках заменят водопровод 21.05.2021, 18:101 Инфляция в Псковской области в апреле продолжила снижение
21.05.2021, 18:000 Александр Козловский о модном голосовании и важности каждого голоса 21.05.2021, 17:591 Знаковые события сферы образования в пандемию обсудили на совещании губернатора 21.05.2021, 17:520 Пскович получил условный срок за покупку наркотиков 21.05.2021, 17:520 Неблагоприятные метеорологические явления наступят в Псковской области
21.05.2021, 17:461 Новый детский сад в Великих Луках посетил Андрей Ермаков 21.05.2021, 17:441 Прокуратура не выявила нарушений в приказе о проведении выпускных в Псковской области 21.05.2021, 17:350 Более 100 миграционных нарушений выявили в Псковской области 21.05.2021, 17:310 Власти окажут поддержку для восстановления наиболее пострадавших от непогоды объектов в Псковской области
21.05.2021, 17:311 Посадки и весеннее обновление псковских випов  21.05.2021, 17:280 Псковский Центр СПИД возглавила Елена Карзанова 21.05.2021, 17:261 Псковские росгвардейцы днем и ночью повышают профнавыки в полевых условиях 21.05.2021, 17:200 В Пскове изменится расписание движения автобуса №14
21.05.2021, 17:171 Экс-директор Псковпассажиравтотранса предстанет перед судом за налоговое преступление 21.05.2021, 17:131 Капремонт двух мостов в Гдовском районе обойдется в 900 млн рублей 21.05.2021, 17:130 Пассажирка пострадала в тройном ДТП на трассе в Псковском районе 21.05.2021, 17:030 Вечер памяти журналиста и поэта Алексея Маслова пройдет в Пскове
21.05.2021, 16:550 В микрорайоне «Псковкирпич» построят новый водозабор 21.05.2021, 16:500 Псевдо‎медсестра‎ осмотрела и обокрала псковскую пенсионерку 21.05.2021, 16:462 Борис Елкин: В Псковской области нет идеальных дорожных подрядчиков 21.05.2021, 16:400 Бенефис заслуженной артистки России пройдет в Псковском драмтеатре
21.05.2021, 16:330 Великолучанин поверил мошеннику и стал должником 21.05.2021, 16:040 Около 300 человек остаются без электроснабжения в Псковской области 21.05.2021, 16:020 Финал футбольного турнира «Маленькие сердца» прошел в Пскове 21.05.2021, 15:570 Проект «Не во имя славы» представляют в «Михайловском»
21.05.2021, 15:502 Финалистки великолукских конкурсов красоты устроили фотосессию в красных платьях 21.05.2021, 15:402 Губернатор Петербурга появился на публике без усов 21.05.2021, 15:330 12 псковских тхэквондистов поедут в Грецию в составе сборной России 21.05.2021, 15:251 Подрядчик готов отремонтировать дорогу Шимск — Феофилова Пустынь в текущем году
21.05.2021, 15:180 Суд обязал псковича держать свиней, коров и гусей за забором 21.05.2021, 15:115 В школах Пскова начались последние звонки 21.05.2021, 15:086 Выездная школа реставрации будет работать на псковских объектах ЮНЕСКО в 2022 году 21.05.2021, 15:036 Псковский губернатор пообещал жесткие последствия при срыве графика погашения долга за газ
21.05.2021, 14:530 В Псковской области пьяная женщина до смерти забила мужчину 21.05.2021, 14:490 Фотофакт: На улице Максима Горького начинается ремонт 21.05.2021, 14:380 Около 2 тысяч тестов на COVID-19 сделали родителям выпускников в Псковской области 21.05.2021, 14:295 Александр Козловский: Дистанционное голосование за участников праймериз пройдет открыто и прозрачно
21.05.2021, 14:230 1400 км псковских дорог отремонтируют по проекту «Развитие федеральной магистральной сети» 21.05.2021, 14:063 Предложения студентов могут внести в итоговый проект реставрации храма в Печорах 21.05.2021, 14:000 Псковские футболисты отправятся на матч в Петербург 21.05.2021, 13:560 «Русские узоры» представят Псковскую область на Дельфийских играх
21.05.2021, 13:542 «Акценты» Донецкого: Обещание Путина, переименование «Октября» и Манижа в финале «Евровидения» 21.05.2021, 13:341 Псковская таможня отмечает 30-летний юбилей 21.05.2021, 13:110 В Псковской области мошенники нашли новый повод для обмана 21.05.2021, 13:031 Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» с Борисом Елкиным
21.05.2021, 12:538 Александр Козловский надеется, что беспартийным участникам праймериз близки взгляды единороссов 21.05.2021, 12:440 Итоги работы выездной школы реставрации подвели в Печорах 21.05.2021, 12:420 Около 90 псковских школьников участвуют в олимпиаде по финансовой безопасности 21.05.2021, 12:342 Защита Михаила Гавунаса заявила о нарушениях при проведении обыска
21.05.2021, 12:260 Нарушения в сфере пожарной охраны выявили у железной дороги Забелье — Пустошка 21.05.2021, 12:212 Жителям Псковской области разъяснили способы передачи показаний электросчетчиков 21.05.2021, 12:160 Более 20 километров дороги ремонтируют в Гдовском районе 21.05.2021, 12:121 В суд по делу Гавунаса пришел поясняющий прокурор
21.05.2021, 12:001 Вопрос о концессии для создания Центра спортивной гимнастики рассмотрели депутаты 21.05.2021, 12:000 Еще три человека умерли от коронавируса в Псковской области 21.05.2021, 11:520 «Собственной персоной»: Вся правда о безопасных и качественных дорогах в Псковской области 21.05.2021, 11:472 В Псковской области откроют 119 участков для проведения праймериз «Единой России»
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.