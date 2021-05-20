Общество

Россиян предупредили о риске дефицита бензина

В сезон отпусков на российском внутреннем рынке может начаться дефицит бензина, об этом предупредил Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных трейдеров) в письме вице-премьеру Александру Новаку.

«На фоне ограничений отдыха за рубежом, принимаемых правительством России мер по стимулированию развития внутреннего туризма приближающийся период отпусков приведет к еще большему росту спроса, который, по нашим оценкам, может вырасти еще на 10-20%. Особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95», — цитирует документ РИА Новости.

Как считают в РТС, отсутствие срочных мер по насыщению топливом внутреннего рынка может спровоцировать дефицит и дальнейший рост оптовых цен или появление «суррогатов для замещения недостающих объемов».

Как ранее сообщало агентство, союз предлагает ряд шагов в этом направлении, вплоть до запрета экспорта бензина до 1 октября.

Биржевые цены на бензин марки Аи-92 растут с середины декабря, они поднялись на 20,8%, Аи-95 — на 27,5%. В среду в Минэнерго отмечали, что текущее производство топлива полностью удовлетворяет внутренний рынок, исключая дефицит. По данным ведомства, НПЗ нарастили запасы бензина в России до 1,7 миллиона тонн и увеличили выпуск топлива.