Общество

В Псковской области дорожные полицейские в преддверии каникул встретились со школьниками

В пятницу в Новосокольниках проведены профилактические лектории по безопасности дорожного движения, сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении ГИБДД УМВД России по Псковской области..

В рамках Шестой Глобальной недели безопасности дорожного движения в нескольких классах МБОУ «Средняя школа города Новосокольники» представители Госавтоинспекции организовали профилактические лектории по безопасности дорожного движения, направленные на изучение и соблюдение правил дорожной безопасности.

Актуальность данной работы продиктована предстоящими летними школьными каникулами, когда ребята много свободного времени будут проводить во дворах и на детских площадках.

Сотрудники ГИБДД в ходе лекториев разъясняли юным участникам дорожного движения правила безопасного поведения во дворах и за его пределами, рассказывали о дорожных «ловушках», которые нередко становятся причинами ДТП с детьми.

Во время этих познавательных бесед стражи порядка напомнили также требования безопасности для велосипедистов и любителей современных средств передвижения - сигвеев, моноколес, гироскутеров, роликов, скейтбордов и самокатов. Говорилось и о важной роли светоотражателей, которые необходимо использовать детям любого возраста.