Общество

Михаил Ведерников: Второй год наша система образования работает в особом режиме

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников на рабочей встрече с председателем регионального профсоюза работников народного образования и науки Натальей Горбачевой обсудил работу данной сферы в условиях противодействия COVID19. Об этом глава региона сообщил в своем инстаграм-аккаунте.

«Уже второй год наша система образования работает в особом режиме, но все необходимые для отрасли решения и изменения принимались с обязательным участием профсоюзов. В том числе, общими усилиями мы способствовали включению Псковской области в число трех регионов России, где педагоги получили поддержку для проведения занятий в дистанционном формате», - сообщил Михаил Ведерников.

«Также в прошлом году знаковыми событиями стали присвоение первых 10 почетных званий «Заслуженный педагогический работник Псковской области», а также конкурс молодых педагогов Профессиональный Старт. В завершение встречи поздравил Наталью Горбачеву с включением в состав Общественной палаты региона. Уверен, что наше сотрудничество с профсоюзом будет и дальше развиваться в таком конструктивном и созидательном ключе!», - написал губернатор.