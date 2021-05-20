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Общество

В областном Росреестре стартует неделя консультаций

22.05.2021 09:35|ПсковКомментариев: 0

Сотрудники Управления Росреестра по Псковской области ответят на вопросы жителей Пскова и области по следующим направлениям деятельности ведомства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

- «горячая линия» с 10:00 до 12:00, 25 мая 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-61.

Главный специалист-эксперт отдела государственного земельного надзора, землеустройства, мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости Руслан Кудашов, ответит на вопросы предоставления сведений из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 26 мая 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-70-77.

Заместитель начальника отдела государственной регистрации недвижимости Елена Евтюгина, ответит на вопросы по государственной регистрации прав и кадастровому учету объектов недвижимости.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 27 мая 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-06.

Начальник отдела государственной службы, кадров, по защите государственной тайны и мобилизационной подготовки Наталья Петренко, ответит на вопросы относительно профилактики и противодействия коррупции.

- «горячая линия» с 10:00 до 11:00, 27 мая 2021 года. Звонки будут приниматься по номеру телефона в Пскове 68-74-39.

Главный специалист-эксперт отдела правового обеспечения, контроля (надзора) в сфере саморегулируемых организаций Николай Оленев, расскажет о порядке и основаниях привлечения арбитражных управляющих к административной ответственности.

Источник: Псковская Лента Новостей
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