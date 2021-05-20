Общество

Еще два человека скончались в Псковской области от коронавируса

Еще два человека скончались в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.

На данный момент проведено исследований – 376423 (1760 новых). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 37452(+52). Выздоровело – 31455 (188 новых). Умерло всего 388 ( +2 новых)

Распределение по районам Псковской области:

Псков – 13569

Великие Луки – 6278

Бежаницкий район - 348

Великолукский район – 831

Гдовский район – 555

Дедовичский район – 789

Дновский район - 312

Красногородский район – 221

Куньинский район – 335

Локнянский район - 253

Невельский район – 1443

Новоржевский район – 450

Новосокольнический район – 981

Опочецкий район – 917

Островский район – 1894

Палкинский район – 408

Печорский район – 724

Плюсский район – 586

Порховский район – 1155

Псковский район – 3112

Пустошкинский район – 344

Пушкиногорский район - 355

Пыталовский район – 368

Себежский район – 604

Струго-Красненский район – 374

Усвятский район – 200

Иногородние (с 30.12.2020) - 46