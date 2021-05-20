Еще два человека скончались в Псковской области от коронавируса. Об этом сообщил официальный телеграм-канал Псковской области.
На данный момент проведено исследований – 376423 (1760 новых). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 37452(+52). Выздоровело – 31455 (188 новых). Умерло всего 388 ( +2 новых)
Распределение по районам Псковской области:
Псков – 13569
Великие Луки – 6278
Бежаницкий район - 348
Великолукский район – 831
Гдовский район – 555
Дедовичский район – 789
Дновский район - 312
Красногородский район – 221
Куньинский район – 335
Локнянский район - 253
Невельский район – 1443
Новоржевский район – 450
Новосокольнический район – 981
Опочецкий район – 917
Островский район – 1894
Палкинский район – 408
Печорский район – 724
Плюсский район – 586
Порховский район – 1155
Псковский район – 3112
Пустошкинский район – 344
Пушкиногорский район - 355
Пыталовский район – 368
Себежский район – 604
Струго-Красненский район – 374
Усвятский район – 200
Иногородние (с 30.12.2020) - 46