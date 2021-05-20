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Общество

В Дно дорожники борются с борщевиком на отремонтированной улице

22.05.2021 11:46|ПсковКомментариев: 0

В Дно на улице Дзержинского в прошлом году ремонтировали дорогу и завезли на тротуары землю с борщевиком. Как сообщает газета «Дновец» со ссылкой на заместителя главы администрации Дновского района Андрея Киселева, в настоящее время подрядчик, который ремонтировал дорогу, – ООО «Дорстройсервис» – начал работы по устранению борщевика.

Сейчас идет покос травы с борщевиком, далее будет произведено опрыскивание. Если эти меры помогут, то на этом месте будет засеяна новая трава.

Если все же борщевик уничтожить таким образом не удастся, подрядчик проведёт замену земли, то есть старую, с борщевиком, вывезет и привезёт новую.

Все эти работы подрядчик проводит бесплатно. В соответствии с условиями контракта он за свой счет обязан устранять недостатки в течение всего гарантийного срока.

Теги: #борщевик #дно
Источник: Псковская Лента Новостей
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