Общество

Лучшим рабочим днем мужчины считают день получения премии - опрос

Лучшим рабочим днем за последний год мужчины чаще всего называли день получения премии, а женщины — день, когда они добились отличных показателей в работе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе SuperJob

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России, работавших в течение последнего календарного года.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией COVID-19, у большинства работающих россиян все же были поводы для радости на работе. Каждый десятый опрошенный (10%) назвал лучшим день получения премии, еще 10% — день, когда они достигли отличных показателей в своем деле. По мнению 6% россиян, каждый их рабочий день был по-своему прекрасен. Дни корпоративов, праздников и других торжественных мероприятий в кругу коллег считают лучшими рабочими днями 5% респондентов. По 3% опрошенных сообщили, что самым лучшим для них стал день перевода на удаленку или ухода в отпуск.

Столько же опрошенных (3%) с радостью вспомнили о получении благодарственного листа за хорошую работу, размещении их фотографии на доске почета или просто о теплых словах руководителя в свой адрес. День завершения проекта сочли лучшим 2% респондентов, столько же выделили свой день рождения, отпразднованный в кругу коллег. Еще 15% россиян назвали другие поводы для счастья на работе: профессиональные праздники, повышение в должности, успешно пройденные проверки, победы в профессиональных соревнованиях, повышение зарплаты и т.д.

О том, что в течение последнего года у него совсем не было хороших рабочих дней, сообщил каждый четвертый опрошенный (25%).

Мужчины чаще, чем женщины, считают лучшим день получения премии (12 и 7% соответственно). Женщины же чаще мужчин рассказывали, что их лучший рабочий день тот, когда они достигли успеха в делах (11 и 7%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 361

Время проведения: 10—18 мая 2021 года

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, работавшее в течение последнего календарного года

Размер выборки: 1600 респондентов