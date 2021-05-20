Общество

Человеческое отношение двух псковских медиков к пациентам отметила петербурженка

Читательница Псковской Ленты Новостей предлагает разместить на виртуальной Доске почета псковских медиков имена двух докторов.

«Отметьте докторов Иванова Александра Геннадьевича (городская больница, травма) и Владимира Владимировича (фамилию не помню) из районной больницы хирургического отделения города Пскова. Полтора месяца в 2020 году лежала в больницах города Пскова с ковидом. Очень тяжело было, отношение к нам, больным, было не всегда на высоте, эти два доктора очень выгодно отличались своей человечностью, внимательностью и профессиональностью. Писали в больнице всей палатой Иванову благодарность, в районной больнице нашему доктору Владимиру Владимировичу лично говорили спасибо - так как хотелось и их поддержать в те трудные дни (май-июнь 2020 года). Сегодня при созвоне со своими соседками по палате всегда вспоминаем их добрым словом. Спасибо им за все», - сообщила жительница Санкт-Петербурга Ольга.

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