Общество

Жителей Новоржева проинструктировали по мерам пожарной безопасности

22 мая инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Бежаницкому, Локнянскому, Пушкиногорскому и Новоржевскому районам в целях профилактики пожаров и гибели людей на них осуществлен профилактический рейд в г. Новоржев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда в жилом секторе на подведомственной территории проинструктировано 20 человек по соблюдению требований пожарной безопасности, электробезопасности, правил эксплуатации различных отопительных приборов и устройств в быту, по недопущению палов травы, лесных и торфяных пожаров, роздано 20 листовок на темы: «Детская шалость с огнем – причина пожара», «Неисправный электроприбор - причина пожара», «Поджог травы – это не шалость, это – преступление!», «Последствия палов травы».

Жителей ознакомили с обстановкой с пожарами в Новоржевском районе и на всей территории Псковской области на текущий период, наиболее частыми причинами возникновения пожаров, а также напомнили номера телефонов вызова экстренных служб (в случае пожара или возгорания звонить по телефону 01, по средствам мобильной связи 112, 101).