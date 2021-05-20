Общество

«Локальные подтопления» возможны на севере и западе Псковской области в воскресенье

МЧС предупредило псковичей о неблагоприятном явлении. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, в 17.30 22 мая от синоптиков получено предупреждение о неблагоприятном явлении:

«Утром и в первой половине дня 23 мая местами по Псковской области, преимущественно по западным и северным районам, ожидается сильный дождь». В смс-рассылке жителям Псковской области также сообщают что «возможны локальные подтопления».

Рекомендации для населения при сильном дожде. При получении информации о выпадении обильных осадков воздержитесь от поездок, по возможности оставайтесь в квартире или на работе.

Если сильный дождь застал Вас на улице, постарайтесь укрыться в зданиях расположенных выше возможного уровня подтопления. Если здание (помещение), в котором вы находитесь, подтапливает, постарайтесь покинуть его и перейти на ближайшую возвышенность.

Если покинуть здание не представляется возможным, то поднимитесь на вышерасположенные этажи, выключите электричество и газ, плотно закройте окна, двери

Для водителей:

Заранее перепаркуйте автомобили из низинных мест.

Не оставляйте автомобили на стоянках в местах, где часто происходят подтопления.

Если сильный дождь застал Вас в личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки. Медленно перестройтесь в крайний правый ряд (на обочину) и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение. Включите аварийные огни и переждите ливень. В случае стремительного прибывания воды покиньте транспортное средство и пройдите на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.

Напоминаем: При возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефону 01. Владельцам мобильных телефонов следует набрать номер 112 или 101.