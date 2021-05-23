Общество

Гинцбург оценил вероятность постковидного синдрома у вакцинированных

Граждане, которые привились от коронавируса, но все-таки заболели им, будут иметь минимальные последствия постковидного синдрома, заявил директор Центра им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Конечно, - приводит слова Гинцбурга ТАСС. - (В случае вакцинации) весь процесс заболевания происходит на уровне носоглотки, а постковидный синдром возникает, когда возбудитель опускается в легкие или разносится по всему организму».

Ранее он сообщал, что случаи заражения коронавирусом среди привившихся двумя компонентами вакцины «Спутник V» единичны. В основном они фиксируются в течение трех недель после второй прививки, когда еще не полностью выработан иммунитет.

По данным завкафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Н. И. Пирогова, председателя правления Российского респираторного общества, академика РАН Александра Чучалина, после COVID-19 у многих людей выявляется постковидный миокардит, большие изменения со стороны легких, поджелудочной железы, печени и ряд других проблем.