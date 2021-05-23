Общество

Наталия Соколова дала рекомендации для борьбы с агрессивным поведением детей

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила родителям причины агрессивности детей и посоветовала уделять им больше внимания. Сообщение на эту тему она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.

Среди причин детской агрессивности Наталия Соколова выделила следующие:

- попытка преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, достижению эмоционального равновесия;

- ребенок исчерпал все другие возможности для удовлетворения своих потребностей;

- «выученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя образцу (чаще всего поведение родителей или значимых взрослых, литературных, кино- и телегероев, героев компьютерных игр).

Специального вмешательства, по ее словам, требуют такие типы агрессивности ребенка, как:

• Ребенок старше пяти лет получает удовольствие, мучая других детей и животных.

• Агрессивность гиперактивного ребенка. Такой ребенок беспокоен, агрессивен, все задевает его, за ним тянется «шлейф» разрушений и обид. Поведение его отличается импульсивностью, необдуманными поступками, нарушением запретов.

• Ребенок проявляет немотивированную, ничем не обусловленную агрессию, а воспитательные меры не помогают.