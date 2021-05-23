Наталия Соколова дала рекомендации для борьбы с агрессивным поведением детей

Уполномоченный по правам ребенка в Псковской области Наталия Соколова напомнила родителям причины агрессивности детей и посоветовала уделять им больше внимания. Сообщение на эту тему она опубликовала в своем инстаграм-аккаунте.
Среди причин детской агрессивности Наталия Соколова выделила следующие:
- попытка преодолеть препятствие на пути к удовлетворению потребностей, достижению эмоционального равновесия;
- ребенок исчерпал все другие возможности для удовлетворения своих потребностей;
- «выученное» поведение, когда ребенок поступает агрессивно, следуя образцу (чаще всего поведение родителей или значимых взрослых, литературных, кино- и телегероев, героев компьютерных игр).
Специального вмешательства, по ее словам, требуют такие типы агрессивности ребенка, как:
• Ребенок старше пяти лет получает удовольствие, мучая других детей и животных.
• Агрессивность гиперактивного ребенка. Такой ребенок беспокоен, агрессивен, все задевает его, за ним тянется «шлейф» разрушений и обид. Поведение его отличается импульсивностью, необдуманными поступками, нарушением запретов.
• Ребенок проявляет немотивированную, ничем не обусловленную агрессию, а воспитательные меры не помогают.