Общество

Псковский губернатор оценил работу энергетиков по ликвидации последствий непогоды

Ответственные структуры сработали гораздо быстрее и оперативнее, чем в новогодние праздники, сказал губернатор Михаил Ведерников, комментируя работу по ликвидации последствий непогоды в Псковской области. Этому вопросу он уделил внимание в своем видеообращении к жителям региона.

«Здесь, безусловно, сказалось и отсутствие снега, но, в том числе, помогли совместные учения, которые мы проводили в конце прошлого месяца. Многие отработанные тогда алгоритмы в этот раз были успешно использованы и реализованы. Вместе с тем мы увидели новые пробелы, прежде всего, это касается оперативного взаимодействия энергетиков с жителями пострадавших населенных пунктов. Будем это исправлять общими усилиями органов государственной и муниципальной власти, силами МЧС и энергетиков. Соответствующая задача уже поставлена», - отметил глава региона.

Он напомнил, что вечером 18 мая по нескольким районам области «ударила традиционная майская гроза»: «Ураганный ветер срывал крыши, ломал деревья, рвал линии электропередачи. Более 5 тысяч человек одновременно остались без света, и наши энергетики даже вызвали на помощь бригады из Карелии». По словам Михаила Ведерникова, ремонт основных линий был завершен в первые два дня, работа по заявкам от частных домовладений заканчивается в настоящее время.