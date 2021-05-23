Псковский губернатор оценил работу энергетиков по ликвидации последствий непогоды

Ответственные структуры сработали гораздо быстрее и оперативнее, чем в новогодние праздники, сказал губернатор Михаил Ведерников, комментируя работу по ликвидации последствий непогоды в Псковской области. Этому вопросу он уделил внимание в своем видеообращении к жителям региона.
Он напомнил, что вечером 18 мая по нескольким районам области «ударила традиционная майская гроза»: «Ураганный ветер срывал крыши, ломал деревья, рвал линии электропередачи. Более 5 тысяч человек одновременно остались без света, и наши энергетики даже вызвали на помощь бригады из Карелии». По словам Михаила Ведерникова, ремонт основных линий был завершен в первые два дня, работа по заявкам от частных домовладений заканчивается в настоящее время.