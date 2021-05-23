Общество

В Псковской области ракетчики тренировались эвакуировать боеприпасы при пожаре

В Псковской области на базе зенитного ракетного полка Ленинградской армии ВВС и ПВО Западного военного округа завершилось пожарно-тактическое учение штатных и нештатных пожарных команд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ

По замыслу учения, возгорание произошло в опасной близости от склада с горюче-смазочными материалами. По тревоге был поднят личный состав пожарных подразделений. Дежурная служба оперативно отработала взаимодействие с городскими пожарными службами, которые прибыли к месту тушения в течение 10 минут.

С военнослужащими провели занятия по отработке действий при проведении работ по эвакуации боеприпасов со склада, тушению очага пожара, а также принятию неотложных мер по спасению раненых, получивших ожоги различной степени.

В локализации очага возгорания принимали участие военнослужащие 4-х расчетов пожарно-спасательной части совместно с пожарными расчётами МЧС, всего более 50 человек и 5 единиц пожарной техники.