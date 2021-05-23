Общество

Почти 70% россиян назвали себя приверженцами здорового образа жизни

Большинство россиян (68%) полагают, что ведут правильный образ жизни, включая регулярную или периодическую утреннюю зарядку, здоровое питание и соблюдение режима дня. Об этом свидетельствуют данные опроса Исследовательского центра портала SuperJob.ru, пишет «Интерфакс».

Исследование показало, что больше всего приверженцев здорового образа жизни среди россиян в возрасте от 45 лет - почти три четверти респондентов данной возрастной категории (72%).

Согласно опросу, российские женщины склонны чаще следить за своим здоровьем, чем мужчины - 69% и 66% респондентов соответственно.

В свою очередь почти каждый третий россиянин (32%) предпочитает не утруждать себя утренней зарядкой и контролем за правильным питанием, больше всех не напрягаются по поводу здорового образа жизни сограждане в возрасте 35-44 лет (37%), отмечают в SuperJob.ru.

Опрос был проведен 14-18 мая 2021 года среди 1 600 респондентов в возрасте от 18 лет, представляющих экономически активное население России, в 401 населенном пункте, во всех федеральных округах.