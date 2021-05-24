Общество

25 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области

25 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Псковской области по состоянию на 23 мая. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 37 510 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

От коронавируса за сутки избавились 187 человек, всего - 31 844. Скончались 392 пациента. Также в регионе провели 710 тестов на COVID-19, всего - 378 348.

«Новых очагов не выявлено. Две вспышки заболевания остаются под контролем Роспотребнадзора», - добавил глава региона.