Общество

Патриотический проект псковичей представили на международной конференции

Проект «Нам события эти позабыть нельзя», поддержанный уполномоченным по правам человека в Псковской области, представили на XVI международной научно-практической конференции «История, архивы и общество». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил омбудсмен региона Дмитрий Шахов.

Конференция проходила в Пскове и была посвящена 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Этот проект, как подчеркнул Дмитрий Шахов, – труд коллектива единомышленников, для которых память о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне священна и «не подлежит никаким ревизиям».

«В наш творческий коллектив входили координатор международного поискового отряда "Зеленая брама" (Украина-Россия) Евгений Федорченко, писатель-историк, кандидат исторических наук, доцент из Уральского федерального университета Олег Нуждин и начальник отдела Государственного архива Псковской области Андрей Лилейкин, при поддержке лично губернатора области Михаила Ведерникова. Коллективно мы смогли обобщить и подготовить к публикации воспоминания участника Великой Отечественной войны, командира стрелковой дивизии РККА, о боевых действиях в июне-августе 1941 года, а также восстановить поименный список воинов дивизии на основе архивных документов, полученных из различных источников. Конечно, неоценимую помощь оказали и родственники героев Великой Отечественной войны, кто свято чтит память о своих предках, защитивших нашу страну от порабощения», - рассказал омбудсмен.

Рукопись командира стрелковой дивизии Красной Армии, на основе которой сделан проект псковичей, - единственные воспоминания уровня командира дивизии, посвященные событию под городом Уманью (сегодня это территория Украины) в начале августа 1941 года, которое являлось составной частью оборонительной операции РККА на южном участке советско-германского фронта.

По словам Дмитрия Шахова, важной особенностью этой исторической публикации является то, что никто из других командиров такого ранга или даже выше - командиров корпусов или армии - своих мемуаров не оставил. «Поэтому важность данного исторического источника трудно переоценить, тем более, что живых свидетелей событий лета 1941 года в настоящее время осталось совсем немного», - добавил он.

Книгу также дополнили трофейными, архивными фотографиями реальных участников военных событий лета 1941 года, а также топографическими картами боевых действий на южном участке советско-германского фронта. Уполномоченный по правам человека в Псковской области подчеркнул, что многие фотографии публикуются впервые.

С презентацией от творческого коллектива проекта на конференции выступил руководитель отдела Государственного архива Псковской области Андрей Лилейкин. Он рассказал о проекте и обратил особое внимание на то, что в год 80-летия начала Великой Отечественной войны необходимо было обсудить актуальные проблемы ее истории и роль знаний о войне в процессе патриотического воспитания современной молодежи, сохранении исторической памяти.

Региональный омбудсмен уверен, что представленный проект, хотя и родился неожиданно, но станет достойным вкладом в сохранение исторической памяти от благодарных потомков. «Псковичи, воевавшие в этой стрелковой дивизии, пусть и не составляли ее большинства, но защищая землю Украины летом 1941 года, они одновременно защищали и Псковскую землю, весь Советский Союз. Тем самым уроженцы Псковской земли вместе с другими воинами, родившимися в разных местах Советского Союза, своей единой Родины, в результате ожесточенных боев 1941 года с немецко-фашистскими захватчиками приближали общую победу над гитлеровской Германией», - подчеркнул Дмитрий Шахов.

Как рассказал Дмитрий Шахов, он еще со школьных времен активно интересовался событиями Великой Отечественной войны, особенно начальным периодом 1941-1942 годов, поэтому для него эта тема не подлежит никаким конъектурным веяниям.

«Это связано не только с тем, что многие мои родственники были непосредственными участниками Великой Отечественной войны, награждены медалями и орденами. Я считаю, что мы должны быть всегда благодарны всем известным и неизвестным героям Великой Отечественной войны, которые за нашу общую победу отдали самое драгоценное, что у них было - свою жизнь. Именно они обеспечили нам и будущим поколениям граждан России право на жизнь под мирным небом в своей родной независимой и прекрасной стране, право говорить, писать и думать на своем родном языке, а также гордиться историей своего отечества», - заключил Дмитрий Шахов.