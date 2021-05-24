Общество

Жители Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации белорусов

Жители Невеля и Порхова подозреваются в фиктивной регистрации иностранцев, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в апреле 2021 года в Невеле в квартире дома по улице Пушкина местная жительница 1981 года рождения осуществила фиктивную регистрацию гражданина Белоруссии. Горожанка дала признательные показания. Возбуждено уголовное дело.

В Порхове в марте в доме по улице Карла Маркса пенсионерка 1948 года рождения фиктивно зарегистрировала гражданку Белоруссии. Ведется проверка.

В связи с этим полиция напоминает жителям региона об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. Так, в соответствии со статьей 322.3 «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации» Уголовного кодекса Российской Федерации правонарушители наказываются штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.