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Общество

Псковичи приняли участие в онлайн-форуме «серебряных» волонтеров

24.05.2021 12:21|ПсковКомментариев: 0

В онлайн-форуме «серебряных» волонтеров, который провела «Единая Россия», приняли участие представители Псковской области. К нему присоединились региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение», управляющий отделением ПФР по Псковской области Наталья Мельникова, председатель общественного совета партийного проекта, заместитель председателя регионального отделения Союза пенсионеров России Светлана Мельничук, волонтеры региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского регионального отделения партии.

За последние пять лет отмечен стремительный рост волонтерского движения, обратила внимание координатор проекта «Единой России», член президиума Генсовета партии, вице-спикер Совфеда Галина Карелова в ходе онлайн-форума. «Если в 2016 году оно действовало в 23 регионах страны, то сегодня – повсеместно. Базой для развития "серебряного" волонтерства стал партийный проект», - сказала она.

«С помощью партпроекта "Старшее поколение" движение обрело системную поддержку, которая, в свою очередь, дала импульс для его распространения, позволила объединить активных людей старшего возраста, найти новое применение их профессиональному и жизненному опыту», - подчеркнула вице-спикер Совфеда.

Галина Карелова отметила большой вклад «серебряных» волонтеров в программы поддержки старшего поколения во время пандемии коронавируса. Они принимали участие в работе «горячих линий», обзванивали ветеранов, выясняли, какая им нужна помощь, организовали изготовление защитных медицинских масок на дому.

Председатель общественного совета проекта «Старшее поколение» в Псковской области Светлана Мельничук во время форума подробно рассказала о работе псковских серебряных волонтеров:

«Добровольцы старшего поколения принимают участие во всех видах волонтерства. Псков – древний город, добровольцы, конечно, принимают участие в подготовке и проведении экскурсий, расчистке территории около храмов. Стоит отметить спортивное, событийное и другие виды добровольчества. В апреле 2021 года принято решение о придании волонтерскому движению среди пенсионеров более организованного характера и создании при РО ООО "Союз пенсионеров России по Псковской области" районных отрядов серебряных волонтеров во главе с псковским отрядом "ПсковДоброСеребро"».

Региональный координатор партийного проекта «Старшее поколение» Наталья Мельникова отметила, что роль «серебряных» волонтеров в жизни страны становится все более значимой:

«Общество видит в "серебряных" волонтерах сильных партнеров, которые могут помочь в решении совершенно разных проблем. А самим пожилым людям участие в добровольческой деятельности помогает самореализоваться, дает возможность получить новые знания, опыт, почувствовать нужность окружающему миру. На онлайн-форуме Псковская область представила свой опыт работы. Наши "серебряные" волонтеры – активные и инициативные люди, готовые безвозмездно работать на благо общества в различных сферах жизни. Оказывая помощь нуждающимся, заботясь о сохранении природы, участвуя в организации и проведении патриотических акций, массовых культурных и спортивных мероприятиях, они совершают очень важную миссию – несут в общество добро. Надеюсь, что наработки псковских серебряных волонтеров будут востребованы в других регионах».

Напомним, партпроект «Старшее поколение» реализуется с августа 2013 года. Совместно с правительством по инициативе «Единой России» в 2016 году была разработана и принята «Стратегия действий в интересах граждан старшего поколения в РФ до 2025 года».

Теги: #Единая Россия #Псковская область #волонтеры
Источник: Псковская Лента Новостей
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