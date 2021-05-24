Общество

Псковские приставы готовятся к более интенсивному взысканию алиментов с 25 мая

Акцию «Судебные приставы – детям» по интенсивному взысканию алиментных платежей проведет управление ФССП России по Псковской области с 25 мая по 1 июня. Акция приурочена к Международному дню защиты детей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

По состоянию на 1 мая в отделениях судебных приставов Псковской области находилось на исполнении 4303 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей. Судебные приставы применяют в отношении должников различные меры принудительного исполнения, а в период акции эта работа будет усилена.

«В отделениях судебных приставов региона проведут дополнительные мероприятия, направленные на побуждение и принуждение нерадивых родителей к исполнению обязательств перед несовершеннолетними детьми», - пояснили в ведомстве.

Так, в рамках данной акции каждый судебный пристав-исполнитель по алиментным взысканиям проведет дополнительные проверки бухгалтерий организаций, в которых находятся исполнительные документы данной категории. В ходе таких проверок установят полноту удержания из зарплат должников ежемесячных платежей по исполнительным листам и своевременность перечисления денежных средств взыскателям.

Кроме того, планируется проведение арестов имущества должников по алиментам, вынесение временных ограничений на выезд должника из РФ, ограничения в управлении автотранспортным средством, направление неработающих граждан в центры занятости для постановки на учет и дальнейшего трудоустройства. Также уклоняющихся от уплаты алиментов будут привлекать к административной и уголовной ответственности. Проведут приставы и благотворительные мероприятия — посетят детские центры, школы. Пройдут разъяснительные беседы, круглые столы, «горячие линии».

«Данная акция призвана не только в очередной раз применить комплекс принудительных мер в отношении злостных неплательщиков алиментов, но и напомнить родителям об их обязанностях по содержанию и воспитанию детей. Дети не должны быть забыты», - заключили в ведомстве.