Общество

Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области

Еще один человек скончался от коронавируса в Псковской области. Такие данные опубликованы на портале стопкоронавирус. Таким образом, общее число умерших от COVID-19 в регионе увеличилось до 393.

Напомним, за минувшие сутки, 22 мая, в Псковской области зафиксировано 25 новых случаев заражения коронавирусом. За все время пандемии в регионе COVID-19 подтвердили у 37 510 человек. От коронавируса за сутки избавились 187 человек, всего - 31 844. В Псковской области за 24 часа провели 710 тестов на COVID-19, всего - 378 348.