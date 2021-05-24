Общество

Присоединиться к акции по очистке водоемов приглашают псковичей

Псковичей приглашают присоединиться к всероссийской экологической акции водолазной группы «ДобротворецЪ», приуроченной к Международному дню очистки водоемов. Дайв-центр «Калипсо» очистит акваторию озера Зеркальное (Таболки) 5 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы.

«К акции может присоединиться любой желающий – под воду будут допускаться только сертифицированные дайверы, а все остальные могут помочь с уборкой на берегу. Так что, ждем всех неравнодушных 5 июня к 11:00 на озере», - сказал руководитель дайв-центра «Калипсо» Роман Спицын.

Администрация Полновской волости Гдовского района также присоединится к акции. Всем участникам представят необходимый инвентарь, будет организован вывоз собранного мусора.

Отметим, что водолазную группу «ДобротворецЪ» поддержали восемь городов России. В этом году в акции примут участие Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Иркутск, Псков, Иваново, Вологда и Когалым (ХМАО).

До этого года местные дайверы своими силами проводили очистку акваторий Псковской области. Одним из постоянных мест для работы был городской пляж.

Добавим, что Международный день очистки водоемов проводится с 1995 года с целью донесения до общества необходимости очистки рек, морей, озер, прудов и прочих водоемов от различных загрязнений. На территории России он появился в 2003 году. Изменилась и дата его проведения. За границей мероприятие проходит в начале осени, а в России, где во многих регионах климатические условия более суровые – в первые выходные июня.