Общество

Лучших псковских педагогов и медиков предложили поощрять премией

Депутаты областного Собрания рассмотрят инициативу губернатора о поощрении лучших педагогических и медицинских работников единовременной премией из средств областного бюджета в размере 150 тысяч рублей каждому. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента, соответствующий законопроект Совет Собрания включил в предварительную повестку майской сессии.

Согласно законопроекту лучшие по профессии будут определяться по результатам конкурса, участниками которого могут быть педагогические работники, чьим основным местом работы являются государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного, общего, дополнительного и профессионального образования, а также работники медицинских организаций, подведомственных областному комитету по здравоохранению.

Законопроект определяет, что размер и количество премий победителям и призерам конкурсов устанавливает положение, которое утверждает губернатор. В пояснительной записке и финансово-экономическом обосновании указано, что речь идет о десяти награждаемых из каждой сферы – всего для выплаты премий губернатора лучшим педагогам и медикам региона потребуется 3 млн рублей ежегодно.

Напомним, законом «О наградах Псковской области» наряду с другими учреждены звания «Заслуженный педагогический работник Псковской области» и «Заслуженный работник здравоохранения Псковской области». Удостоенным звания гражданам – их также может быть не более 10 человек в год – выплачивается единовременное денежное пособие в размере 25 тысяч рублей.

До рассмотрения на сессии обсуждение законопроекта пройдет на заседаниях комитетов Собрания по бюджету и по социальной политике.