Общество

В Пскове и Великих Луках названы лидирующие в голосовании по благоустройству объекты

В онлайн-голосовании по выбору объектов для последующего благоустройства по Пскову лидирует набережная реки Великой в микрорайоне Овсище. В Великих Луках граждане активнее всего поддерживают инициативу приведения в порядок сквера у драматического театра. За эти объекты местные жители отдали почти по 1,5 тысячи голосов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Всего в голосовании приняли участие около 46 тыс жителей Псковской области. Мероприятие реализуется по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

Самыми активными гражданами в голосовании являются жители Великих Лук и Пскова — свой выбор сделали 6,8 тысячи и 6,5 тысячи горожан соответственно. Среди муниципалитетов по количеству голосов лидируют Великолукский (более 3,5 тысячи человек), Псковский (около 3,4 тысячи человек), Невельский (2,8 тысячи человек) и Островский (2,6 тысячи человек) районы.

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало 26 апреля и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий.

В администрации добавили, что голосование устроено просто — пользователь может выбрать территории или дизайн-проекты, которые нужно благоустроить или реализовать в 2022 году. Проголосовать можно на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись на «Госуслугах» или по номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».

Для оказания информационной и технической помощи гражданам в Псковской области открыты 26 волонтерских центров.

Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

На все вопросы по голосованию могут ответить операторы специально созданной «горячей линии», которые консультируют россиян из всех регионов страны по номеру: 8 (800) 600 2013. По телефону можно получить информацию о проекте и узнать, как можно зарегистрироваться и проголосовать за территорию или дизайнерскую концепцию. Колл-центр работает круглосуточно семь дней в неделю.