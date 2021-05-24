Общество

Галина Неваленная: Все получается там, где депутаты объединяются ради благой цели

Когда обсуждаются вопросы, связанные с благоустройством и жизнедеятельностью Пскова, диалог в гордуме всегда носит конструктивный характер. «Там, где мы объединяемся ради благой цели, все получается», - сообщила в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове главный врач ГБУЗ «Псковская городская поликлиника, депутат Псковской городской Думы Галина Неваленная.

«Каждый депутат в большей степени представляет интересы своего округа, но в вопросах благоустройства, жизнеобеспечения города в гордуме всегда идет конструктивный диалог», - отметила она. В том числе это связано с тем, что некоторые объекты, по которым идет обсуждение, охватывают территорию не одного избирательного округа. «Например, улица Алтаева, которая будет отремонтирована при поддержке губернатора, охватывает территорию округов №13 и №15», - пояснила Галина Неваленная.

В большинстве выездов в депутатские округа, по ее словам, принимает участие глава города Елена Полонская, и это помогло некоторые вопросы решить прямо на месте. Так, например, в ходе одного из таких выездов было принято решение отремонтировать улицу Школьную за счет экономии средств городского бюджета, и была оперативно решена проблема состояния клумбы около почтового отделения на улице Герцена.