Общество

Псковичи вошли в число самых активных потребителей интернет-трафика в СЗФО

Наиболее осознанными потребителями ежемесячного интернет-трафика среди абонентов СЗФО стали жители Псковской области. К такому выводу пришли аналитики МегаФона, изучив «интернет-портрет» своих пользователей в регионе, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе компании.

Всего же абоненты Северо-Запада тратят на общение в сети более 60 тысяч Терабайт. Самыми общительными регионами за исключением Петербурга, который генерирует половину трафика в сети, стали жители Вологодской, Калининградской и Архангельской областей. Ежемесячно они расходуют более 3 тысяч Терабайт каждый. Абоненты Псковской области потребляют чуть более тысячи Терабайт.

При этом, отметили аналитики МегаФона, объем ежемесячного потребления трафика в Псковской области не уступает российскому – среди регионов с аналогичным количеством жителей (порядка 650 тысяч человек) псковичи занимают третье место по России.

Чаще всего псковские абоненты МегаФона выходят во всемирную паутину с помощью смартфона. Их в сети оператора зарегистрировано более 170 тысяч. Это почти 55% от всех пользовательских устройств клиентов компании. Причем еще три года назад на долю смартфонов приходилось чуть более 35% выходов в сеть. Эксперты компании сделали вывод, что в Псковском регионе постепенно набирает силу общероссийский тренд сокращения доли кнопочных телефонов, планшетов и модемов, когда основным устройством выхода в сеть становится смартфон.

С ростом доли увеличивается и количество гаджетов с поддержкой сетей четвертого поколения. Около 88% абонентов МегаФона в Псковской области ежедневно выходят в интернет на скоростях 4G. При этом активнее в сети мужчины. Объем скаченного трафика представителями сильного пола составляет каждый месяц более 800 Терабайт, что эквивалентно просмотру около 400 000 фильмов онлайн в формате Full HD. Женщины потребляют трафика на 16% меньше.

Псковичи, как и абоненты в других регионах, в основном предпочитают онлайн-развлечения: вести переписки в мессенджерах, смотреть ролики, стримить видео, слушать музыку. Однако больше всего трафика уходит на скачивание информации в Яндексе: ежемесячный расход составляет почти 300 Терабайт.

Разговаривают псковичи весьма активно. В среднем за один день все абоненты МегаФона в регионе потребляют трафик равный 5 годам непрерывного разговора. Между тем воскресенье выделяется среди других дней: абоненты говорят на 17 % меньше, предпочитая проводить время онлайн.

МегаФон – всероссийский оператор цифровых возможностей и четырехкратный обладатель награды за самую высокую скорость мобильного интернета в России от международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. Услугами компании в России пользуются 70,4 млн клиентов.