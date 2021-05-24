Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Модно и практично
50 лет в сельском хозяйстве
конкурс - застройка Четырех углов
Лицей Ростелекома
БОПЭТ цифры и факты
Для чего это нужно и где установить?
Акция «Импортируй с нами!»
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 24.05.2021 09:260 25 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 24.05.2021 16:150 Псковский губернатор напомнил, что определило развитие культуры на тысячу лет вперед 24.05.2021 16:000 Эксперты IT-отрасли: Система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена 24.05.2021 15:540 В Пскове утвердили границы территории лагеря военнопленных «Шталаг 372» 24.05.2021 15:480 Галина Неваленная: Все получается там, где депутаты объединяются ради благой цели 24.05.2021 15:340 До 22ºС потеплеет в Псковской области 25 мая
 
 
 
Самое популярное 23.05.2021 13:2213 В Псковской области из-за недовольства родителей могут изменить формат выпускных 22.05.2021 09:5924 Как тупить за рулем по-скобарски 22.05.2021 21:330 Установлен примерный возраст останков, найденных в Пскове у Гремячей башни 21.05.2021 17:520 Неблагоприятные метеорологические явления наступят в Псковской области 22.05.2021 12:396 В Псковской области нашли варианты индийского штамма COVID-19
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса

24.05.2021 15:20|ПсковКомментариев: 0

Рано или поздно человечество столкнется с новой пандемией, которая окажется еще более опасной, чем нынешняя. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«Появится другой вирус, который будет более заразным и смертоносным, чем этот», — сказал он, выступая на открытии 74-й сессии ВОЗ.

По мнению главы организации, именно борьба с вирусами показывает, что государствам следует сотрудничать друг с другом, а не соревноваться. «По факту мы стоим перед выбором: действовать сообща или быть незащищенными», — заключил Гебрейесус.

Всемирная ассамблея здравоохранения проходит с 24 мая по 1 июня в виртуальном формате. Ее основная тема — борьба с пандемией COVID-19 и предотвращение новых глобальных чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения. В работе ассамблеи принимают участие делегации со всего мира.

Теги: #ВОЗ #вирус #пандемия
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 427 человек
24.05.2021, 16:240 Островский под «Нирвану» и Достоевский под «Рамштайн»: обзор театральной недели в Пскове 24.05.2021, 16:160 Пскович завоевал семь золотых медалей на кубке города по плаванию 24.05.2021, 16:150 Псковский губернатор напомнил, что определило развитие культуры на тысячу лет вперед 24.05.2021, 16:060 На 5 лет осужден пскович за незаконное хранение мефедрона
24.05.2021, 16:030 Грузовик перевернулся на трассе в Гдовском районе 24.05.2021, 16:000 Эксперты IT-отрасли: Система предварительного голосования «Единой России» надежно защищена 24.05.2021, 15:540 В Пскове утвердили границы территории лагеря военнопленных «Шталаг 372» 24.05.2021, 15:480 Галина Неваленная: Все получается там, где депутаты объединяются ради благой цели
24.05.2021, 15:450 Александр Баев: Меня не удивляют высказывания Владимира Воробьева в мой адрес 24.05.2021, 15:400 Завершены проектно-изыскательские работы по межпоселковому газопроводу до Новоржева 24.05.2021, 15:340 До 22ºС потеплеет в Псковской области 25 мая 24.05.2021, 15:270 За неделю водители Псковской области нарушили ПДД почти 2000 раз
24.05.2021, 15:200 ВОЗ спрогнозировала появление нового смертоносного вируса 24.05.2021, 15:150 Два обновленных сквера в Пскове получат официальные названия 24.05.2021, 15:100 Псковичи вошли в число самых активных потребителей интернет-трафика в СЗФО 24.05.2021, 15:031 Международную организацию гражданской авиации просят о приостановке полетов над Белоруссией
24.05.2021, 15:000 В Пскове полиция остановила двух пьяных водителей 24.05.2021, 14:510 Александр Братчиков поздравил псковичей с Днем славянской письменности 24.05.2021, 14:440 Более 100 минометных мин нашли в Невельском районе 24.05.2021, 14:400 Большегрузы разбивают дорогу на гдовскую Самолву
24.05.2021, 14:310 «Постскриптум»: Встречи губернатора с партийными фракциями и старт праймериз. ВИДЕО 24.05.2021, 14:130 Квартира загорелась ночью в Пскове из-за замыкания в удлинителе 24.05.2021, 14:061 Источник «пьяного» меда появился в Полистовье 24.05.2021, 14:000 Самых красивых девушек выбрали в Великих Луках
24.05.2021, 13:560 Программа возврата средств по путевкам в детские лагеря стартует 15 июня 24.05.2021, 13:502 Галина Неваленная призвала голосовать за благоустройство сквера вдоль улицы Застенной 24.05.2021, 13:450 Решившая отдохнуть в пансионате великолучанка лишилась крупной суммы денег 24.05.2021, 13:372 Президент Белоруссии запретил освещать несогласованные акции в прямом эфире
24.05.2021, 13:293 Квас премиального качества будет выпускать фирма «Савицкий и сыновья» 24.05.2021, 13:180 В Пскове и Великих Луках названы лидирующие в голосовании по благоустройству объекты 24.05.2021, 13:070 Звание «Почетный гражданин Пскова» могут присвоить Раисе Кузиной 24.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
24.05.2021, 12:590 Присоединиться к акции по очистке водоемов приглашают псковичей 24.05.2021, 12:550 Николай Козловский присоединился к голосованию за благоустройство территорий 24.05.2021, 12:491 Водитель «Волги» пострадала в Пскове из-за проехавшей на красный свет женщины 24.05.2021, 12:430 Лучших псковских педагогов и медиков предложили поощрять премией
24.05.2021, 12:420 Изменения в Избирательный кодекс региона рассмотрят на сессии областного Собрания 24.05.2021, 12:300 Незаконную продажу пива пресекли в Печорском районе 24.05.2021, 12:210 Псковичи приняли участие в онлайн-форуме «серебряных» волонтеров 24.05.2021, 12:140 «Постскриптум»: Встречи губернатора с партийными фракциями и старт праймериз «Единой России»
24.05.2021, 12:070 Псковские приставы готовятся к более интенсивному взысканию алиментов с 25 мая 24.05.2021, 11:590 Печерянин заказал доставку «закладки» из Петербурга через знакомого 24.05.2021, 11:501 Производство яиц в Псковской области сократилось на 6,4% 24.05.2021, 11:441 Радуйся, Николае: храм ЮНЕСКО станет центром духовной жизни на время реставрации Троицкого собора
24.05.2021, 11:330 Еще один человек умер от коронавируса в Псковской области 24.05.2021, 11:293 В Псковской области стартовали праймериз «Единой России» в онлайн-формате 24.05.2021, 11:190 Главу спорткомитета Александра Гаврилова могут наградить медалью «За заслуги перед Псковом» 24.05.2021, 11:175 Жители Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации белорусов
24.05.2021, 11:067 Турция предложила России в первую очередь возобновить полеты на курорты 24.05.2021, 10:552 Патриотический проект псковичей представили на международной конференции 24.05.2021, 10:420 Игорь Савицкий: Трудно ли псковским производителям прорываться на широкий рынок? 24.05.2021, 10:361 Стабильная зарплата и перспективы роста: «ПсковАгроИнвест» приглашает на работу
24.05.2021, 10:300 Худрук Александринского театра оценил премьеру «Смерть Тарелкина» в Пскове 24.05.2021, 10:220 Начинающий водитель устроил тройное ДТП на улице Вокзальной в Пскове. ФОТО 24.05.2021, 10:202 «Беседка»: Галина Неваленная о проблемах 13-го округа и комфортной городской среде 24.05.2021, 10:130 В Госдуме предложили ввести уголовное наказание за поддельные автономера
24.05.2021, 10:020 Юлия Пересильд начала подготовку к полету в космос 24.05.2021, 09:490 Прошел приемку отремонтированный по нацпроекту участок дороги Порхов – Дно 24.05.2021, 09:420 В Пскове из-за разгерметизации топливной системы сгорела «Ауди» 24.05.2021, 09:310 Финансист объяснил спад доллара на рынке в последние 30 лет
24.05.2021, 09:260 25 новых случаев коронавируса выявили в Псковской области 24.05.2021, 09:101 Центры исправительных работ на 1 тысячу человек и более могут появиться в России 24.05.2021, 09:040 Две красные иномарки столкнулись на перекрестке Конной и Петровской в Пскове 24.05.2021, 09:000 ВЭД как фактор роста: ПСБ запустил акцию «Импортируй с нами!»
24.05.2021, 08:484 Аналитики спрогнозировали обновление Госдумы на 20-25% после выборов 24.05.2021, 08:311 Жителю Палкинского района грозит штраф до 300 тысяч рублей за продажу самогона 24.05.2021, 08:120 Туроператоры заинтересовались VR-комплексами для развития виртуального туризма 24.05.2021, 08:000 Палкинские хоккеисты стали чемпионами Псковской области
24.05.2021, 07:503 Опубликовано расписание работы аттракционов в Пскове 24.05.2021, 07:390 Новейший пистолет приняли на вооружение в Росгвардии 24.05.2021, 07:270 Минэнерго разработает меры по снижению цен на пластиковую упаковку 24.05.2021, 07:150 Прохладная погода и дожди ожидаются на Северо-Западе России
24.05.2021, 07:012 Google впервые подала иск против Роскомнадзора 23.05.2021, 22:000 Минобороны сообщило последние данные о ситуации с COVID-19 в армии 23.05.2021, 21:410 Лопата и стакан кислоты: островичи обсуждают способы борьбы с борщевиком 23.05.2021, 21:190 Экипаж подлодки «Псков» раскрыл информацию о ее вооружении
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.